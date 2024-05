Open Air auf dem Gelände der ehemaligen Königstherme

Königsbrunn bekommt ein neues Festival. Auf dem Gelände der ehemaligen Königstherme ist von Indie Rock bis Pop alles dabei.

Regionale Bands, überregionale Headliner und Fans guter Musik beleben vom 30. Mai bis 1. Juni die Wiese neben der Eisarena in Königsbrunn. Das erste "Neuland Open Air" lädt zu einem langen Wochenende voller Musik und Frühsommer-Atmosphäre unter freiem Himmel ein. Auf dem Gelände der ehemaligen Königstherme erhebt sich vor einer Ruinen-Kulisse und mit einem spannenden Konzertprogramm eine neue Königsbrunner Musikveranstaltung. Beim Neuland Open Air vom 30. Mai bis 1. Juni versammeln sich Musikfans, um unter freiem Himmel zu feiern. Lokale Bands und überregionale Headliner, vorrangig aus den Musikrichtungen Indie Rock und Indie Pop, stellen das Programm.

Das ist beim Neuland-Festival in Königsbrunn geboten

Freuen kann sich das Publikum auf Künstler wie Damona aus München, Neeve aus Stuttgart oder auf die Fliegenden Haie aus Augsburg und München. Die Veranstalter versprechen eine entspannte Atmosphäre, die das ehrenamtliche Neuland-Team in mühevoller Gemeinschaftsarbeit geschaffen habe. Kulinarisch sind kühle Getränke im Biergarten, ofenfrische Pizza oder vegane Wraps, im Angebot. Um Pausen zwischen den Auftritten zu überbrücken, gibt es ein abwechslungsreiches Platzprogramm. Dabei stehen Riesen-Dosenwerfen, Kreativ-Stände, Tischtennis, Kicker oder das Neuland-Glücksrad auf dem Plan. Am Eröffnungstag, Donnerstag, 30. Mai, ist der Eintritt kostenlos. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte in die Eisarena verlegt. (AZ)