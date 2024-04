Königsbrunn

vor 45 Min.

Seit drei Jahrzehnten lebt Kultur in Königsbrunn

Plus Kulturinteressierten aus Königsbrunn und der Umgebung dürfte der Verein "Klik" ein Begriff sein. Seit 30 Jahren holen Ehrenamtliche Künstler auf die Bühne.

Von Marco Keitel

Der Gründungsort macht schon deutlich, dass Klik kein junger Verein mehr ist. Die 15 ursprünglichen Mitglieder kamen im März 1994 in der Königstherme zusammen, die nur noch als Ruine existiert. Bekannte und weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler hat der Verein seitdem zu hunderten Veranstaltungen auf Königsbrunner Bühnen geholt. Urban Priol war dabei, Günter Grünwald oder Lisa Fitz. Damit hat Klik seinem Namen alle Ehre gemacht, die vier Buchstaben stehen für: "Kultur lebt in Königsbrunn." Dabei hätte der Name ein ganz anderer werden können.

Noch im Gründungsmonat wurde zu einem Namenswettbewerb aufgerufen. Unter den Vorschlägen: Kukuk, Kult-Uhr, Köku, Kulturbrunnen, Kulturinsel. Ein halbes Jahr später folgte die erste Veranstaltung: Eine Dia-Show im Pfarrsaal St. Ulrich zu einer Bergwanderung von Peter Habele mit dem Titel "Aus Tirols Bergen zum Himalaja". Eintritt zehn Mark. 1000 Besucherinnen und Besucher zählte der Verein schon in den etwas mehr als drei Monaten des ersten Jahres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen