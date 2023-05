Straßenbahn-Surfer begeben sich in Lebensgefahr

An der Endhaltestelle der neuen Linie 3 in Königsbrunn beobachtet die Polizei immer wieder Jugendliche, die sich an die Straßenbahn hängen - und so einige Stationen mitfahren.

Ist es der Nervenkitzel? Ist es vielleicht eine Mutprobe? Immer wieder hängen sich Jugendliche in Königsbrunn ans Ende der Straßenbahn.

In den vergangenen Wochen beobachteten Polizisten mehrfach Jugendliche, die sich im Bereich der Endhaltestelle Königsbrunn von außen an das hintere Ende der Straßenbahn Linie 3 sprangen. Sie hielten sich fest und fuhren so eine oder mehrere Stationen ohne Sicherung mit. Teilweise filmen sich die Jugendlichen beim Surfen. Sie stehen entweder am Bahnsteig oder sitzen in der Bahn, um die lebensgefährlichen Aktionen festzuhalten. Die kleinen Videos werden anschließend ins Internet gestellt. Auf einem Video ist zum Beispiel zu sehen, wie ein junger Mann von einer fahrenden Straßenbahn stürzt. Er fiel in das gegenüberliegende Gleis und hatte Glück, dass zu diesem Zeitpunkt keine Straßenbahn im Gegenverkehr unterwegs war.

Videos werden ins Internet gestellt

Die Polizei versucht über die Videos die Straßenbahnsurfer zu finden. Ihnen droht großer Ärger. Im Raum stehen eine Geldstrafe und sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Polizei ermittelt in allen bekannten Fällen wegen des Anfangsverdachts einer Straftat. Um genau zu sein: Das Surfen stellt einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr dar. Es wird davon ausgegangen, dass Surfer billigend in Kauf nehmen, dass andere Fahrgäste durch eine mögliche Vollbremsung der Straßenbahn verletzt werden. Der Polizei geht es nicht nur um andere, unbeteiligte Fahrgäste. Sie warnt auch die Surfer, die sich in Lebensgefahr begeben.

Anderer gefährlicher Trend

Ein anderer Trend beschäftigte die Polizei vor Jahren: Jugendliche gehen auf Bahnschienen und machen Selfies von sich. Diese werden dann als Freundschaftsbeweis in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook hochgeladen. Dazu gehören auch Bilder mit der besten Freundin, denn vor allem Mädchen legen viel Wert auf Selbstdarstellung im Internet. Je gefährlicher die Situation, wie zum Beispiel ein Selfie mit einem vorbeifahrenden Zug, desto mehr Anerkennung bekommen sie in den sozialen Netzwerken.

Laut Pressemitteilung der Bahn sind die oft romantisch motivierten Themen dieser Fotos unter anderem Fernweh, Reisen, Sehnsucht, der Lebensweg, die Unendlichkeit, die Unzertrennlichkeit und das Zeichen von treuer Freundschaft und Liebe. Als Symbol dafür stünden die Bahnschienen, die immer parallel als Paar verlaufen, das sich niemals trennen wird. Oft zu sehen seien Bilder, auf denen zwei Mädchen auf den Schienen balancieren und sich die Hände in der Mitte treffen. Mit emotionalen Kurzfilmen will die Deutsche Bahn seit einigen Jahren explizit Jugendliche vom leichtsinnigen Verhalten abhalten. In einem Beitrag werfen sich herumalbernde Jugendliche einen Rucksack über die Gleise zu. Sie bemerken den durchfahrenden Zug nicht, es kommt zur Katastrophe.

Lesen Sie dazu auch