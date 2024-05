Wer hat einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht?

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Königsbrunn. Dort ist ein Wagen an allen Seiten verkratzt worden. Der Schaden ist hoch.

Nach Angaben der Polizei ist in der Zeit zwischen Samstag, 18. Mai, 17 Uhr, und Montag, 20. Mai, 17 Uhr ein schwarzer Wagen beschädigt worden. Der VW stand in der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn und wurde an allen Seiten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Hinweise zur Tat werden bei der Polizei Bobingen unter der 08234/96060 entgegengenommen. (corh)