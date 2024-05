Königsbrunn

12:00 Uhr

Wie viele geförderte Wohnungen braucht Königsbrunn?

Plus Nach einem SPD-Antrag informiert die Fraktion über den aktuellen Bestand an geförderten Wohnungen in Königsbrunn. Auch der zukünftige Bedarf soll ermittelt werden.

Von Jennifer Kopka

Schon im März hatte die SPD-Fraktion die Verwaltung beauftragt, den Bestand an geförderten Wohnungen im Stadtgebiet zu ermitteln. Dem kam das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde nun nach.

Über 500 geförderte Wohnungen in Königsbrunn

Nach dem früheren ersten Förderweg öffentlich geförderte Wohnungen gebe es 385, sagte SPD-Stadtrat Nicolai Abt. Davon würden 46 Wohnungen Ende 2026, 24 Wohnungen Ende 2030 und nochmals 69 Wohnungen Ende 2031 aus den Bindungen entfallen. Das seien 36 Prozent aller nach dem früheren ersten Förderweg geförderte Wohnungen. Nach der aktuellen Einkommensorientierten Förderung (EOF) würden 125 Wohnungen gefördert. Bis Ende 2028 laufen davon 49 Wohnungen aus. Das seien 39 Prozent. Insgesamt würden bis 2031 fast 42 Prozent der geförderten Wohnungen in Königsbrunn aus der Bindung fallen.

