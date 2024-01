Glatteis: Das Augsburger Land kommt glimpflich davon

Plus Das befürchtete Chaos und schwere Unfälle wegen der Glätte im Landkreis Augsburg bleiben aus. Ein Kommentar.

Im Gegensatz zu anderen Regionen in Bayern kam das Augsburger Land in Sachen Blitzeis bislang recht glimpflich davon. Die Region ist recht gut durch den Tag gekommen. Das Glatteis sorgte zwar für einige Unfälle mit Blechschaden, ein paar Stürze, liegengebliebene Gelbe Säcke, verspätete Züge und wenige Schulschließungen, aber das große Unglück blieb zum Glück aus. Entgegen aller Befürchtungen, waren die Notaufnahmen nicht überfüllt, die Straßen waren gut gesalzen, die Busse fuhren und an den meisten Schulen wurde unterrichtet.

Die Warnsysteme haben sich offenbar bewährt. Durch zahlreiche eindringliche Meldungen per Handyapp, Radio, Fernseher und Zeitungen waren die Menschen sensibilisiert. Viele haben auf Autofahrten komplett verzichtet und sind auf den glatten Gehwegen besonders vorsichtig gelaufen. Dem Winter angepasst. Nach Schneechaos, Sturm und Blitzeis reicht es nun aber mit den Wetterkapriolen. Ein bisschen Schnee zum Rodeln wäre eventuell noch in Ordnung. Aber dann darf es gerne ganz schnell Frühling werden.

