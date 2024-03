Die Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld öffnet wieder

Viele Monate war die besondere Ausstellung geschlossen. Am Sonntag sind Besucher wieder willkommen, um Geschichte und Geschichten auf dem Lechfeld zu erleben.

Das Militär und das flache Lechfeld gehören seit über zwei Jahrhunderten zusammen. Die Entwicklung mit vielen Facetten dokumentiert die Militärgeschichtliche Sammlung, die am Sonntag, 3. März, nach längerer Pause wieder öffnet.

Was tragen Piloten im Kampfflugzeug? In einer Vitrine werden die Spezialanzüge gezeigt. Foto: Marcus Merk

Besucher können ehemalige Flugzeuge im Freien und die verschiedenen Ausstellungen der Sammlung anschauen. Dafür gibt es allerdings besondere Regeln. Da kein freier Zugang in die Lechfeldkaserne erlaubt ist, müssen Besucher an der Hauptwache der Kaserne (dort gibt es Parkplätze) warten. Dort werden um 13, 14 oder 15 Uhr Personalausweise gegen Besucherausweise getauscht. Dann geht es mit einem Shuttlebus ab der Hauptwache direkt zur Sammlung. Dort haben Besucher freien Zugang zu allen Häusern. Sie können fotografieren, sich die Ausstellungen ansehen, sich selbst informieren oder durch einen der anwesenden Experten die Exponate erläutern lassen. Zum gewünschten Zeitpunkt (spätestens 16.30 Uhr) werden die Besucher mit dem Bus wieder zur Hauptwache zurückgefahren. Dort tauschen sie ihren Ausweis und können die Lechfeldkaserne verlassen.

Ein Modell zeigt das Radarsystem von Tornado-Flugzeugen, die früher auf dem Lachfeld stationiert waren. Es ermöglicht einen dem Geländeprofil angepassten extremen Tiefflug. Foto: Marcus Merk

Tornado-Landeanflug mitverfolgen

In der Sammlung gibt es viel zu entdecken: Gezeigt wird zum Beispiel die Geschichte der ersten Fliegenden Staffel des JaboG 32.

Ein Modell zeigt, wie die deutschen Tornado-Kampfflugzeuge früher in sogenannten Sheltern untergebracht waren. Foto: Marcus Merk

Auch ein Blick hinter die Kulissen ist möglich: Auf einem „Head Up Display“ eines Tornado-Flugzeugs kann jeder Besucher einen Landeanflug mitverfolgen. Es werden viele Exponate aus der Geschichte des Lechfelds gezeigt und besondere Geschichten mit Hintergründen und Zusammenhängen erzählt. Wer weiß noch, was es mit der "Bierorder 61" auf sich hat?

Werner Bischler gehört zu den unermüdlichen Helfern, die die Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld möglich machen. Foto: Marcus Merk

Als sich Lechfelder Kampfflugzeuge im Osten verirrten

Es war einen Monat nach Beginn des Mauerbaus und drei Tage vor der Bundestagswahl. Am 14. September 1961 starteten zwei Flugzeuge des Jagdbombergeschwader 32 auf dem Lechfeld. Sie brachen zu einer großangelegten Luftverteidigungsübung der Nato namens "checkmate", zu deutsch Schachmatt, auf. In einer Höhe von über 10.000 Metern wurde über den Wolken und ohne Bodensicht ein Dreieckskurs abgeflogen. Wendepunkte waren Laon in Frankreich und Würzburg. Doch statt Franken erreichten die beiden Flugzeuge vom Typ Thunderstreak gegen 15 Uhr Göttingen und drangen in den Luftraum der DDR ein. Auf dem Radarschirm der US Air Force in Berlin-Tempelhof tauchten auch russische Abfangjäger auf - insgesamt 42 sollen es gewesen sein.

Franz Josef Strauß erließ die Bier-Order 61. Foto: dpa

Was dann passierte, kann in der Militärgeschichtlichen Sammlung Lechfeld nachgelesen werden. Dort ist die Irrflug genau nachgezeichnet. Die Lechfelder Piloten erreichten Berlin und merkten offenbar, dass sie sich verflogen hatten. Sie setzten einen Notruf auf der Notfrequenz ab und werden schließlich auf den französischen Flugplatz Tegel gelotst. Die Piloten wurden festgesetzt und ihre F-84F-Maschinen in einer Halle versteckt. Der Vorfall ließ sich nicht vertuschen. Im Gegenteil: Er wuchs sich zum internationalen Zwischenfall aus. Denn Militärflugzeuge der Nato durften damals keinesfalls in den Luftraum der DDR. Entschuldigungsschreiben gingen in den Osten, während die Sowjetunion ankündigte, beim nächsten Verstoß Raketen abzufeuern. Der Vorfall hätte einen weiteren Weltkrieg auslösen können – die Eiszeit im Kalten Krieg.

Verteidigungsminister Strauß erließ die "Bierorder 61"

Die Proteste der Russen ließen nicht lange auf sich warten. Ein internationaler Zwischenfall ausgerechnet kurz vor der Bundestagswahl: SPD-Kanzlerkandidat Willy Brandt setzte den damaligen Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß unter Druck. Er wollte wissen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Strauß kündigte eine genaue Untersuchung an. Noch am selben Abend traf er nach seiner Abschluss-Wahlkampfveranstaltung in einem Bierzelt auf der Münchner Theresienwiese auf den damaligen Inspekteur der Luftwaffe. Daraus folgte ein Befehl, der in die Geschichte der Luftwaffe eingehen sollte. Nach der sogenannten Bierorder 61 sollten Grenzverletzungen im Luftraum ohne eine Prüfung der Schuldfrage bestraft werden. Konkret bedeutete das: Der verantwortliche Commodore des Jagdbombergeschwaders 32 auf dem Lechfeld, Siegfried Barth, wurde strafversetzt.

Nach der Ursache geforscht

Der Irrflug der Lechfeld-Piloten wurde damals übrigens auch von mehreren Kommissionen untersucht. Es ging ums Wetter, mögliche Fehler bei der Vorbereitung des Flugs oder den Kompass. Der Spiegel recherchierte, dass "elektroathmosphärische Effekte eines Gewitters" den elektromagnetischen Kompass gestört haben könnte. "Vermutlich traf eine Verkettung von ungünstigen Faktoren zusammen", heißt es in der Militärgeschichtlichen Sammlung Lechfeld. Die beiden F-84-Jets wurden übrigens nichts aufs Lechfeld zurückgebracht. Die Cockpit-Zellen wurden auf dem Flugplatz vergraben – über der Sache sollte Gras wachsen.