Aus Alt macht Neu: Welche Chancen im Denkmalschutz stecken

Eine alte Postkarte von 1911 zeigt die alte Mälzerei am Ortseingang von Schwabmünchen. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und steht seit den 1960er-Jahren leer. An der Sanierung haben sich schon viele versucht. Ein Firmenkonsortium aus Norddeutschland hat es schließlich gewagt. Ende 2023 soll die Anlage fertig sein.

Von Felicitas Lachmayr

Am Erhalt der alten Mälzerei haben sich schon viele versucht. Markant thront das Gebäude in Backsteinoptik am Ortseingang von Schwabmünchen. Doch den meisten Bauherrn war die Renovierung zu heikel - zu aufwendig die Planungen, zu hoch das Risiko. "Im Denkmalschutz weiß man nie, was einen erwartet", sagt Matthias Marte. Trotzdem hat er es gewagt. 2019 kaufte ein Firmenkonsortium aus Norddeutschland, dem er angehört, die Anlage samt Baugenehmigung.

