CSU nominiert Förster und Trautner für Wahlen 2023

Plus Keine Experimente: Mit Carolina Trautner für den Landtag und Klaus Förster für den Bezirkstag treten zwei altbekannte Kandidaten bei den Wahlen 2023 an.

Die Wahl der Kandidatin und des Kandidaten der CSU für Land- und Bezirkstag war reine Formsache. Denn Gegenbewerber gab es keine. Trotzdem hatte die CSU viel Parteiprominenz zur Nominierung der Kandidaten geladen. Am Samstagvormittag trafen sie sich in einem Königsbrunner Autohaus.