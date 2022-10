Diese Handwerke und Industrien prägten das Augsburger Land

Die Serie "Was weiß Wikipedia?" hat allerlei Interessantes über das Augsburger Land aufgedeckt. Warum sich Großaitinger eine Zeit lang als Scheiche verkleideten.

Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage sind wir in unserer Serie nachgegangen. Dafür haben wir in jeder Gemeinde mit ehemaligen Bürgermeistern, Chronisten und anderen Gemeindemitgliedern gesprochen. Das Fazit: Über den Landkreis Augsburg gibt es so einige spannende Geschichten, die auf Wikipedia nur am Rande oder gar mit keinem Wort erwähnt werden.

Als sich die Großaitinger als Scheiche verkleideten

Kamele anstelle von Kühen gibt es in Großaitingen nicht. Auch Sanddünen sucht man in der Gemeinde vergeblich. Dennoch haben sich einige Großaitinger eine Zeit lang an Fasching gerne als Scheiche verkleidet, sagt der ehemalige Bürgermeister Franz Stellinger. Aber was steckt hinter dem ungewöhnlichen Faschingskostüm? Schelling weiß es: Unter Großaitingen gibt es ein Erdölfeld - Wikipedia zufolge handelt es sich sogar um das größte Ölfeld in ganz Bayern.

Reich ist die Gemeinde dadurch trotzdem nicht geworden. Franz Stellinger erinnert sich, wie sowohl das Erdöl als auch Erdgas in den 1970er-Jahren entdeckt wurden. "Wirklich ergiebig war die Menge auf der Großaitinger Flur aber nicht", sagt Stellinger. Einige Zeit hätte sich die Förderung wegen der niedrigen Erdölpreise aus Saudi-Arabien auch gar nicht gelohnt.

Unter Großaitingen liegt das größte Erdölfeld Bayerns. Foto: dpa

Doch die Erdölkrise in den 1970er-Jahren änderte alles: Arabische Ölstaaten drosselten die Förderung und verhängten ein Embargo. "Der Erdölpreis ist so gestiegen, dass sich auch die Förderung von kleinen Vorkommen rentierte", erklärt Stellinger. Auf die Öl-Lieferungen von Saudi-Arabien sei zu diesem Zeitpunkt kein Verlass mehr gewesen. Damit wurde das Erdöl von Großaitingen zum gefragten Gut.

Erdöl in Großaitingen: Warum haben die Kassen nicht geklingelt?

Seit 1979 wurden dort eineinhalb Millionen Tonnen Erdöl produziert. Hat das schwarze Gold unter der Erde die Kasse der Gemeinde dann auch klingeln lassen? Franz Stellinger erklärt, dass das nicht der Fall war: "Die Firma Wintershall musste für die Erdölförderung ziemliche Gebühren an den Freistaat Bayern zahlen." Das wollte Stellinger während seiner Amtszeit aber so nicht stehen lassen. "Mit Schreiben an sämtliche Minister habe ich versucht, für Großaitingen was rauszuholen", sagt er.

Erfolgreich war der ehemalige Bürgermeister damit nicht. Konnte Großaitingen also gar nicht vom Erdöl profitieren? "Jedenfalls nicht viel", sagt Stellinger. "Es sind ein paar Arbeitsplätze entstanden, aber die werden nicht unbedingt von Großaitingern belegt." Dennoch sei das Erdöl ein Alleinstellungsmerkmal für Großaitingen.

Mickhausen war eine Modehochburg

Mitte des 20. Jahrhunderts gab es Kleider aus Mickhausen in mehreren deutschen Metropolen zu kaufen. Hamburg, Düsseldorf – dort überall ging Kleidung aus der kleinen Stauden-Gemeinde über die Ladentheke. Doch von "Mickhausen Modelle", die Kleiderfabrik, die auch ein wichtiger Arbeitgeber der Region war, weiß Wikipedia nichts. Umso mehr weiß aber der ehemalige Prokurist Max Kleber.

Ihre Blütezeit erlebte die Mickhauser Kleiderfabrik in den 1960er- und 1970er-Jahren. In Spitzenzeiten fanden hier bis zu 140 Beschäftigte Lohn und Brot. Foto: Walter Kleber

Es begann ein Jahr nach Kriegsende mit einer Produktionsstätte für Damenwäsche, die in der Mickhauser Gastwirtschaft Blessing aufgebaut wurde, berichtet Kleber. Die Wehrmacht stellte Holzbaracken auf, im Anschluss wurde der Nähsaal gemauert. Bald schon wurde die Kleiderfabrik ein beliebter Arbeitgeber für viele Frauen aus der Region, denn sie konnten hier in Teilzeit arbeiten.

Die Produktionsstätte für Damenwäsche wurde zu einer Kinderkleiderfabrik, anschließend zu "Jugendmoden Mickhausen" und dann erst zu "Mickhausen Modelle". Die Firma hatte laut Max Kleber ab 1955 Büros in verschiedenen deutschen Städten. In Mickhausen wurden die Kleider genäht, in München entworfen. So schnell die Kleiderfabrik aufstrebte, so abrupt kam es zu einem Ende. 1982 brannten die "Mickhausen Modelle" über Nacht nieder. Brandursache: Bis heute nicht geklärt.

Auch in Langweid spielte die Textilindustrie eine große Rolle

Auch in Langweid spielte die Textilindustrie eine große Rolle. Der ehemalige Bürgermeister Karl-Heinz Jahn wundert sich daher über den Wikipedia-Eintrag seiner Gemeinde "Was nicht drinsteht - was die Gemeinde aber sehr berührt hat - ist die Ansiedlung und Schließung der Textil-Firma Michalke." 1953 startete der Chemnitzer Betrieb mit dem Werk in Foret einen Neuanfang, überstand 1965 einen Großbrand, nur um dann 1996 die Pforten zu schließen. Von einem Jahr auf das andere verlor die Gemeinde fast eine Million D-Mark an Einkommensteuern. Über 2000 Mitarbeiter hatte das Werk zwischenzeitlich. Oft seien ganze Familien aus Langweid dort beschäftigt gewesen. Ihnen sei durch die Schließung dann schlagartig das gesamte Einkommen weggebrochen, sagt Jahn.

Auf diesem Luftbild ist das ehemalige Michalke-Gelände in Langweid-Foret zu sehen. Oben, direkt unterhalb der Häuserreihen. Foto: Marcus Merk

In Langenneufnach waren die Weber daheim

Eckweber, Bachweber oder Schmidweber: Eigentlich könnte Langenneufnach auch "Weberdorf" heißen. Denn viele Familien in der Gemeinde an der Neufnach trugen lange Zeit "Weber" im Namen. Warum das so war? Der Ortschronist Johann Höß weiß es: Langenneufach war ab dem 15. Jahrhundert ein Weberdorf. Grund dafür waren die Bodenbedingungen rund um die Gemeinde. Für den einfachen Getreideanbau waren sie nicht optimal. Dafür eignete sich der Grund umso besser für Flachs - das ist der Grundstoff für die Leinenweberei. Ein Großteil der Langenneufnacher lebte also von der Weberei.

Um 1870 herum, mit Beginn der Industrialisierung, sei langsam Schluss gewesen mit der Hausweberei, sagt Höß. Nur einer Langenneufnacher Familie gelang der Schritt zu einer eigenen, wirtschaftlich starken Weberei: den Gebrüdern Xaver und Carl Griffel. Ein Handelsregistereintrag aus dem Jahr 1873 bestätigt, dass der Betrieb als mechanische Weberei und Bleicherei gegründet wurde.

Der Betrieb der Gebrüder Griffel bestand laut Höß bis zum Jahr 1955. Das Haushalts- und Heimtextiliengeschäft Griffel, das es heute noch in Langenneufach gibt, steht nur in indirekter Verbindung zur Weberei Griffel: Es wurde Ende der 1870er-Jahre parallel zur Weberei von einem anderen Griffel-Bruder aufgebaut. Davon abgesehen sei nicht mehr viel von der Weber-Vergangenheit Langenneufnachs übrig, sagt Höß. Allein die Weberstraße, die durch das nördliche Dorf führt, erinnert an die Zeit. Höß erklärt: "Dort waren früher die meisten Weber daheim."

Das Bier aus Altenmünster wurde in die ganze Welt verkauft

Mehrere Jahre sicherte die Bierherstellung den Bürgern von Altenmünster ein sichereres Einkommen. Bis ins Jahr 2005 wurden hier gar Biere gebraut, die "international gerühmt sind". So berichtet es der Ortsansässige Franz Heinle. Dann jedoch wurde die hiesige Brauerei abgerissen. Ein großer Erfolg sei für die Brauerei Hämmerle in den 1980er-Jahren der Umstieg von Kronkorken auf Bügelverschluss gewesen, sagt Heinle: "Das Bier haben sie dann in die ganze Welt verkauft."

Eine Postkarte aus Altenmünster um 1900. Links im Bild kann man die alte Brauerei Hämmerle erkennen. Foto: Marcus Merk

Die Sailerbrauerei aus dem Allgäu habe den Betrieb übernommen, sei dann aber wiederum selbst von der Radeberger Gruppe aufgekauft worden, erklärt der Chronist. Die Brauerei in Altenmünster sei über die Jahre verfallen, bis sie dann abgerissen wurde. Ein Altenmünster Brauerbier nach Original-Rezeptur gibt es im Braustüble aber immer noch.

Die Ellgauer haben den Arzt mit Fischen bezahlt

Bei einer Fahrt durch Ellgau fällt eines sofort auf: Flöße spielen hier eine große Rolle. Das Gasthaus zum Floß in der Ortsmitte hat das Wasserfahrzeug nicht nur im Namen, sondern auch auf dem Schild an der Fassade. Vor dem Rathaus steht ein Floß aus Metall. Nicht zuletzt hat Ellgau das Fortbewegungsmittel im Wappen. Wikipedia erklärt: "Der Ort profitierte wirtschaftlich sehr von der Flößerei."

Hermine Zwerger lebt seit 40 Jahren in Ellgau und war Sprecherin des Arbeitskreises, der die Gemeindechronik geschrieben hat. Sie erklärt: "Der Lech ist einfach das Thema für Ellgau." Heute werde der Lech von den Ellgauern eher für Freizeitaktivitäten genutzt, früher war er überlebenswichtig. Aber auch da seien die Ellgauer eher mit dem Boot als mit dem Floß unterwegs gewesen. Die Fischerei etwa habe eine große Rolle gespielt: "Die Menschen haben den Arzt mit Fischen bezahlt."

Dennoch hat das Online-Lexikon recht, wenn es schreibt: "Durch die Nähe zum Lech hatte Ellgau Bedeutung für das Flößereiwesen." In Ellgau sei eine wichtige Anlegestelle für Holztransporte mit dem Floß aus dem Allgäu gewesen, erklärt Zwerger.