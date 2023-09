Landkreis Augsburg

Flüchtlingskrise: Betten in der Turnhallen sind „die letzte Option“

Plus Viele Kommunen kommen an ihre Grenzen: Jede Woche kommen mehr Geflüchtete an. Was passiert, wenn die Unterkünfte im Augsburger Land nicht mehr ausreichen?

Von Maximilian Czysz

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa wurde der Notstand ausgerufen: Binnen weniger Tage sind Tausende Flüchtlinge gestrandet. Immer mehr Menschen suchen Zuflucht in Europa. Die Entwicklung zeichnete sich in den vergangenen Monaten schon im Landkreis ab. Denn die Zahl der Flüchtlinge hatte stark zugenommen. Was passiert, wenn es noch mehr werden?

Turnhallen oder auch Zelte als Unterkünfte seien „die letzte Option“, teilt der Landkreis mit. Solange die Zuweisungen durch die Regierung von Schwaben in der aktuellen Größenordnung anhalten, sei es aber „auf Dauer nicht auszuschließen“. Die Hoffnung liege wie bei allen Landkreise und kreisfreien Städte auf einer Lösung durch die Bundesregierung.

