Führerschein: Tests ab 70? Das sagen Seniorenvertreter im Augsburger Land

In einem Vorschlag der EU-Kommission heißt es, dass Menschen ab 70 alle fünf Jahre durch Tests ihren Führerschein verlängern lassen müssten. Was Seniorenvertreter davon halten.

Die Straßenverkehrssicherheit in Europa soll erhöht werden – das ist der Anspruch der 4. Führerscheinrichtlinie der EU, die bald auf den Weg gebracht werden soll. In einem ersten Gesetzesentwurf stellte die EU-Kommission vor Kurzem einige Inhalte vor. Ein Punkt könnte dabei reichlich Konfliktpotenzial hervorrufen: die regelmäßige Erneuerung des Führerscheins von Senioren ab 70 Jahren, gekoppelt an "spezifische Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit".

Damit würde diese Altersklasse in Zukunft alle fünf Jahre zu Überprüfungen der körperlichen und geistigen Tauglichkeit verpflichtet. Wie genau solche Tests aussehen könnten, wird in dem Gesetzesentwurf nicht konkretisiert und könnte von den Mitgliedsstaaten unterschiedlich gehandhabt werden. "Hier steckt enorm viel Brisanz drin", sagt Manfred Salz, der Vorsitzende der Senioren-Union der Union, Kreisverband Augsburg Land. Seiner Meinung nach fühlen sich die Senioren zunehmend diskriminiert.

Das zeigt sich auch in den Äußerungen der Vorstandsmitglieder der Senioren-Union im Kreis Augsburg. "Eine Unverschämtheit! Die sollten sich besser um die rücksichtslosen Raser und Rowdys kümmern!", sagt etwa Hella Hille. Norbert Graßmeier findet die Forderungen, dass ältere Menschen die Fahrgeschicklichkeit überprüfen lassen sollen, "fraglich bis zur Verachtung der älteren Menschen". Er fragt: "Wie groß wäre der Aufschrei, wenn man 18- bis 20-Jährigen eine jährliche Überprüfung ihres Fahrkönnens abverlangen würde? Die Jungen würden auf die Straße gehen."

Vertreter der Senioren-Union sind einer Meinung

Die Vertreter der Senioren-Union sind sich einig, dass es für eine solche Gesetzesänderung keine Rechtfertigung gibt. Sie berufen sich auch auf Statistiken, in denen Senioren mit jungen Autofahrern vergleichbare Unfallzahlen vorweisen würden. Peter Schweiger: "Betrachtet man die Unfallstatistiken, so sind ältere Autofahrerinnen und Autofahrer überwiegend an Bagatellunfällen, also Blechschäden, und selten an schweren Unfällen beteiligt." Sein Kompromiss lautet folgendermaßen: "Wenn eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit, dann bitte für alle Altersgruppen – vom Fahranfänger bis zum Hundertjährigen –, wenn die Kraftfahrzeugführer einen schweren Unfall mit Personenschaden verursacht haben."

Der Vorsitzende Manfred Salz schließt sich dem an. Er werde in Kürze 72 Jahre alt und ist beruflich 35 Jahre lang im Schnitt 80.000 Kilometer im Jahr gefahren. Dabei habe er 1999 einen Auffahrunfall verursacht. "Seitdem fahre ich unfallfrei und würde mich schon stark eingeschränkt fühlen, wenn ich jetzt einen Test machen sollte." Besonders wären laut Salz die Älteren betroffen, die auf dem Land wohnen und auf das eigene Auto angewiesen sind. Sie müssten befürchten, ihre Selbstständigkeit aufzugeben.

Dieses Problems ist sich auch Carmen Bader vom Seniorenbeirat der Stadt Bobingen bewusst. "Das ist ein sehr sensibles Thema." Man dürfe trotzdem nicht vergessen, dass mit fortschreitendem Alter gewisse Fähigkeiten abnehmen, wie das Seh- und Hörvermögen. Auch könne etwa eine angehende Demenz Senioren selbst gar nicht bewusst sein. "Und das Reaktionsvermögen lässt nach. Ich kenne das ja selbst, dass zum Beispiel in einem Wohngebiet ein Kind auf die Straße rennt und man erschrickt." In solchen Momenten kann jede Sekunde zählen.

Es geht auch um die eigene Sicherheit der Seniorinnen und Senioren

Daneben geht es Bader zufolge immer auch um die eigene Sicherheit der Senioren. Selbst wenn ein älterer Mensch nicht schuld ist an einem möglichen Zusammenstoß, so bringe er sich mit einem geringeren Reaktionsvermögen selbst in Gefahr, betont sie. Es gebe Möglichkeiten sich zu behelfen, die aber mit neuer Technik verbunden sind – zum Beispiel eine Livekamera im Auto. Auch 45-minütige Fahrstunden mit einem Fahrlehrer, für die man sich beim ADAC anmelden kann, findet Carmen Bader eine gute Idee. So kann man seine eigenen Fähigkeiten von unabhängigen Experten einschätzen lassen.

Auch wenn Manfred Salz befürworten würde, dass alle Fahrschulen solche Stunden offiziell in ihr Programm aufnehmen sollten, hat die Senioren-Union mit einem ähnlichen Angebot keine guten Erfahrungen gemacht. "Im Rahmen von Veranstaltungen haben wir mit dem Arbeiter-Kranken-Unterstützungsverein in Untermeitingen zwei Fahrschultests für Senioren durchgeführt", erinnert er sich. Die Fahrschullehrer hätten jeweils angeboten, Fahrschulstunden zum Selbsttest bei einer Kostenbeteiligung von 30 Euro pro Stunde zu geben – einfach nur so, ohne Prüfung. "Niemand hat sich gemeldet, weil alle Angst haben, es könnten Konsequenzen drohen."

So gehen andere Länder mit der Fahrerlaubnis von Senioren um 1 / 5 Zurück Vorwärts Ein Blick in die Welt zeigt: In anderen Ländern müssen Autofahrer ab einem gewissen Alter ihre Fahrtüchtigkeit regelmäßig unter Beweis stellen.

In Italien und Portugal gilt das laut ADAC bereits ab 50 Jahren, in Spanien und Griechenland ab 65.

Senioren in der Schweiz, in Großbritannien und Dänemark müssen ihren Führerschein ab 70 Jahren regelmäßig erneuern. Für eine Verlängerung ist eine ärztliche Untersuchung notwendig

In Norwegen ist ab 70 eine jährliche Fahreignungsbestätigung notwendig.

Eine japanische Studie ergab sogar, dass verpflichtende Fahreignungstests bei Seniorinnen und Senioren zu weniger Autounfällen führen. Ob solche Ergebnisse eins zu eins übertragbar sind, ist fraglich.

Dass es zur Verkehrstauglichkeit älterer Autofahrer unterschiedliche Meinungen gibt, wurde bereits vor ein paar Monaten deutlich, als unsere Zeitung über das Thema berichtete. Auf die Frage, ob eine verpflichtende oder freiwillige Führerscheinauffrischung notwendig sei, wollte sich weder die Polizeiinspektion Schwabmünchen noch das Polizeipräsidium Schwaben Nord äußern.