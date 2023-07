Hilfe für die Helfer beim Großbrand ist ein schönes Beispiel der Solidarität

Plus Beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Gennach wurden die Retter, die stundenlang mit Löscharbeiten beschäftigt waren, unterstützt. Ein schönes Beispiel der Solidarität, findet Autor Maximilian Czysz.

Jeder hat die Bilder noch vor Augen: In der Silvesternacht wurden in Berlin Feuerwehr-Mitglieder mit Raketen und Böllern angegriffen. Sogar mit Bierkästen warfen Chaoten nach den Rettern. Die Bilanz einer beschämenden Silvesternacht waren fast 20 Verletzte.

Gewalt gegen Feuerwehr, Polizei und Sanitäter ist kein Einzelfall

Was in der Bundeshauptstadt passiert ist, macht fassungslos. Leider ist diese Gewalt kein Einzelfall. Seit Jahren stellen Feuerwehr, Polizei und Sanitäter mangelnden Respekt fest. Beschimpfungen statt Dank, Schläge statt Anerkennung: Rettungskräfte werden immer öfter bei ihren Einsätzen angepöbelt. Ein Gegenbeispiel ist die Unterstützung beim Großbrand in Gennach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

