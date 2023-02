Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Mit diesen Terminen geht der Fasching in die heiße Phase

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Der Fasching geht in den Endspurt. Wo im Landkreis-Süden in den kommenden Tagen was geboten ist, zeigt eine Auswahl

Auf geht's zum Schlussspurt der Faschingssaison: Im südlichen Landkreis gibt es am Wochenende sowie Rosenmontag und Faschingsdienstag noch einige Gelegenheiten, sein Kostüm auszuführen und ausgiebig zu feiern. Ein Überblick ausgewählter Veranstaltungen: Partylaune am Freitagabend Nur nicht verrückt werden: Die Jugendfaschingsparty "Get Crazy" beginnt am Freitag, um 19 Uhr, in Straßberg im Reichsadler.

im Reichsadler. Der Klosterlechfelder Faschingsverein Lecharia lädt am Freitag zu seiner großen Faschingsparty "90er meets 2000er" ins Feuerwehrhaus ein. Los geht's um 20 Uhr.

lädt am Freitag zu seiner großen Faschingsparty "90er meets 2000er" ins Feuerwehrhaus ein. Los geht's um 20 Uhr. Am „Rußigen Freitag“ darf beim „Bobinger Faschingskränzle“ einen ganzen Nachmittag getanzt, getratscht, gelacht, geschunkelt und gefeiert werden. Für vier Stunden närrische Stimmung in der Singoldhalle sorgen die "Original Wertachtaler". Darüber hinaus hat das Kulturamt regionale Faschings-Größen für Einlagen gebucht. Eingeplant sind Live-Auftritte des Männerballets „Die Pfundigen“ mit Garde und Showtanzgruppe des MFC-Mittelstetten. Graue Mäuse bleiben beim Faschingsendspurt im Landkreis eher die Ausnahme. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Klein und Groß feiern am Faschingssamstag Die Kolpingsfamilie Bobingen veranstaltet mit der Feuerwehr einen Faschingsball in der Singoldhalle . Beginn ist um 20 Uhr.

einen Faschingsball in der . Beginn ist um 20 Uhr. In der Stadthalle Schwabmünchen findet der zweite Narrenabend der Menkinger Narren am Faschingssamstag um 19.30 Uhr statt.

findet der zweite Narrenabend der Menkinger Narren am Faschingssamstag um 19.30 Uhr statt. Das Duo Grenzenlos spielt am Samstag beim Schützenball im Schützenheim in Reinhartshausen . Los geht's um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.

. Los geht's um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. In der Langerringer Turnhalle wird am Samstag ab 20 Uhr gefeiert. Das Motto lautet „90er vs. Sportlerball“ mit DJ Sepp. Kinde rball und Wehringer Umzu g am Faschingssonntag Höhepunkt für den Faschingsclub Wehringen ist der traditionelle Faschingsumzug am Faschingssonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr. Zur Einstimmung auf den Umzug gibt es einen Empfang mit Essen und Trinken, anschließend wird gefeiert. Der Umzug geht in der Wiesen- und Ulrichstraße los und führt durch die Wehringer Straßen bis zum Rathausplatz.

Auch bei den Umzügen in Wehringen und Schwabmünchen werden mit Sicherheit wieder einige Hexen ihr Unwesen treiben. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Der Rosenmontag steht im Zeichen der Kinder In der Singoldhalle geht es am Rosenmontag , 20. Februar, ab 14 Uhr für die Kleinen beim Kinderfaschingsball rund. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der Klosterlechfelder Faschingsverein Lecharia veranstaltet am Rosenmontag im Feuerwehrhaus ab 14 Uhr ebenfalls einen Kinderball.

veranstaltet am im Feuerwehrhaus ab 14 Uhr ebenfalls einen Kinderball. In Königsbrunn findet wieder der traditionelle Kinderfasching in der Willi-Oppenländer-Halle statt. Los geht es um 14 Uhr am Rosenmontag .

findet wieder der traditionelle Kinderfasching in der Willi-Oppenländer-Halle statt. Los geht es um 14 Uhr am . Der Kreis aktiver Senioren in Königsbrunn veranstaltet am Rosenmontag einen Ball für die ältere Generation: Gefeiert wird von 9.30 bis 13 Uhr im Generationenpark in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 38 - 42.

veranstaltet am einen Ball für die ältere Generation: Gefeiert wird von 9.30 bis 13 Uhr im Generationenpark in der 38 - 42. Die Fans kommen aus der gesamten Region: Am Rosenmontag ist Nachtumzug in Ettringen . Fast 100 Wagen und Gruppen sind mit dabei. Los geht's um 19 Uhr. Zwei Stunden vorher beginnt der Budenzauber auf den Straßen. Nach dem Umzug wird in den Straßen und im Zelt gefeiert. Der Eintritt zum Nachtumzug beträgt fünf Euro. Es wird ein großer Bustransfer eingerichtet. Mehr Informationen dazu im Internet unter www.ettrinarria.de. Endspurt mit Umzug und Kehraus Die Menkinger Narren schließen ihre Faschingssaison mit dem traditionelle Faschingsumzug der Stadt Schwabmünchen durch die Fuggerstraße. Der Zug beginnt am Faschingsdienstag , um 17.11 Uhr. Anschließend geht es weiter mit der Menkinger Kehraus-Party auf dem Schrannenplatz.

mit dem traditionelle Faschingsumzug der Stadt durch die Fuggerstraße. Der Zug beginnt am , um 17.11 Uhr. Anschließend geht es weiter mit der Menkinger Kehraus-Party auf dem Schrannenplatz. Im Dancepoint-Clubheim in der Königsbrunner Weißkopfstraße ist am Dienstag von 14 bis 17 Uhr Kinderfaschingsparty.

Die Faschingsgesellschaft Neufnarria aus Mittelneufnach bildet den Endspurt am Faschingsdienstag ab 20 Uhr. Im Gemeindezentrum in der Alpenstraße wird beim Kehraus mit musikalischer Unterhaltung von Golden Sound Team nochmal Gas gegeben. Der CCK Showtanz-Nachwuchs begeisterte die Gäste beim Kinderball. Am Faschingssonntag findet der nächste statt. Foto: Sabine Hämmer Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Diese Faschingsumzüge rollen zum Endspurt durch das Augsburger Land

Landkreis Augsburg Zwischen Helau und Alaf – So bunt wird der Fasching 2023

Fasching 2023 Alle Zeiten, alle Orte: Diese Faschingsumzüge finden in der Region statt



Region Augsburg Plus Sieben Tipps: Wo sollten Faschings-Fans in und um Augsburg dabei sein?

Themen folgen