Polizeikontrolle: Frau sitzt mit 2,7 Promille am Steuer

Erheblich Alkohol im Blut hatte eine Autofahrerin, die in Königsbrunn von der Polizei kontrolliert wurde.

Auf ihren Führerschein muss eine 53-Jährige wohl längere Zeit verzichten: Sie saß mit 2,7 Promille am Steuer ihres Autos, als sie von der Polizei in der Landsberger Straße in Königsbrunn angehalten wurde.

Die Frau soll stark nach Alkohol gerochen haben. Der Atemalkoholtest zeigte 2,7 Promille an. Laut Polizeibericht wurde ihr deshalb im Bobinger Krankenhaus Blut abgenommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Radler fährt Schlangenlinien

Nicht durch seinen Geruch, sondern durch unsichere Fahrweise gegen 23.15 Uhr fiel ein 30-jähriger Fahrradfahrer in der Guldenstraße in Königsbrunn auf. Seine Schlangenlinien führten ihn immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Autofahrer mussten teilweise ausweichen. Laut Polizeibericht wurde bei dem 30-Jährigen ein Wert von zwei Promille festgestellt. Er musste anschließend zur Blutabnahme ins Bobinger Krankenhaus. (AZ)