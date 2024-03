Landkreis Augsburg

Spaziergänger sollten für Bambi und Co auf den Wegen bleiben

Plus Gerade jetzt sollten Freiluft-Fans im Kreis Augsburg auf Wildtiere Rücksicht nehmen, die im Frühling aus dem Winterschlaf erwachen oder zur Welt kommen.

Von Jennifer Kopka

Die Blumen blühen, die Vögel zwitschern und die Sonne lockt viele Menschen raus in die Natur. „Man sollte sich so verhalten wie daheim im Kinderzimmer, wenn das Kind schläft“, rät Gerhard Wurm von der Jagd-und Naturschule Wertachtal Spaziergängern sich im Wald ruhig zu verhalten. Der Jagdpächter empfiehlt, auf den Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen.

„Rehkitze liegen auch mal nah an den Wegen in der Wiese“, so der Jäger, der in den Stauden eine Pacht hat. Hunde würden nicht nur Jungtiere beschnuppern, sondern womöglich auch zubeißen. „Auch wenn sie nur schnuppern, kann das dazu führen, dass das Junge von der Mutter nicht mehr angenommen wird.“ Auch für erwachsene Tiere können frei laufende Hunde gefährlich werden: Für trächtige Tiere kann es lebensbedrohlich sein von Hunden gehetzt zu werden. Sie geraten dadurch in Stress und verlieren Energie, die sie eigentlich für die Versorgung des Nachwuchses brauchen. Auch Hasen, Fasane, Rebhühner und Füchse gilt es jetzt im Wald zu schonen.

