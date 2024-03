Spielplätze im Landkreis Augsburg locken in der Sonne zum Verweilen

Kinder wollen raus und toben. Deshalb hier die besten Spielplätze im Landkreis, an denen auch Eltern und Großeltern Spaß haben.

Kinder oder Enkelkinder sind immer begeistert von Wasser und Bewegung. Vielleicht sind deshalb die tollsten Spielplätze am Wasser gelegen? Während die Kleinen auf dem Spielplatz toben und vergnügt herumplanschen, können die Erwachsenen entweder mitmachen oder das ganze entspannt aus der Ferne beobachten und die Füße hochlegen.

Im Westen von Augsburg liegen zwei großartige Spielplätze. Einer davon ist im Neusässer Ortsteil Hammel. Die Anfahrt ist per Auto oder mit dem Rad auf dem Weldenbahnradweg oder entlang der Schmutter möglich. Auf dem Spielplatz können kleine Kletteraffen richtig viel erleben. Neben einer breiten Kletterwand mit Rutsche können Kinder an zwei hölzernen Kletterstationen über Seile und durch Netze hangeln. Außerdem gibt es eine Nestschaukel, von der sogar Babys etwas haben. Eine Slackline lädt zum Balancieren ein und auf den Bodentrampolinen lässt es sich prima hüpfen. Sobald es warm ist, können Kinder unter einem Sonnensegel Wasser pumpen, Kanäle graben und Staudämme anlegen. Eine kleine Wiese lädt zum Bolzen oder Picknicken ein. Überdachte Tische und eine Toilette runden das Komplettpaket ab. Ganz in der Nähe steht der Bienenpavillon der Stadt Neusäß mit QR-Codes.

Oberschönenfeld bietet Rutsche und einen Kletter-Parcours

Ebenfalls westlich von Augsburg liegt der Spielplatz des Klosters Oberschönenfeld. Ein Parcours bietet viele Möglichkeiten, zu balancieren. Am Ende wartet eine Rutsche. Das Besondere daran: Sie ist untertunnelt. Zusätzlich steht dort eine tolle, breite Stehwippe, lustige Wipptöpfe und zahlreiche Schaukelmöglichkeiten. Der Bach mit Wasserpumpe, in der Kinder das Wasser nach oben drehen können, rundet das Angebot ab. Im Wald existiert ein Biberlehrpfad mit Grillstelle und Hochstand. Wer kein Essen dabeihat, wird hier trotzdem fündig. Eine tolle Klostergaststätte mit Biergarten wartet auf Besucher und Besucherinnen. Leckerer Kuchen mit Kaffee oder ein erfrischendes Bier sind perfekt für eine kleine Schnaufpause. Der kleine Klosterladen verkauft unter anderem vielfältige Honigsorten und das berühmte Sauerteigbrot.

Lustige Wipptöpfe gibt es in Oberschönenfeld. Foto: Lara Voelter





Der Ilsesee bei Königsbrunn lockt mit zwei Spielplätzen

Bei Königsbrunn am Ilsesee sind gleich zwei Spielplätze. Einer liegt direkt am Eingang zum See, mit Holzpilzhäuschen mitten im Sandkasten und tollem Kletterfelsen. Eine Schaukel, Wipptiere und zwei Häuschen zum Erklimmen mit verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten warten auf die Kinder. Wer es tatsächlich halb um den See schafft, kann dort noch einen stilisierten Piratenspielplatz mit Steuerrad und Strickleiter für den Aufstieg erkunden. Auf dem Weg liegen unter anderem Grillplätze, Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld. Am Wasser können Besucher manchmal schöne Schwanenfedern finden. Ganz in der Nähe in der Königsbrunner Heide bei den Wildpferden finden Ausflügler versteckt hinter Büschen einen richtigen Waldspielplatz mit großer Reifenschaukel und Bolzplatz. Großeltern können im Schatten der Bänke ausruhen.

Am Ilsesee können sich die Kinder auf zwei Spielplätzen austoben. Foto: Manuela Bauer

Am Autobahnsee toben Kinder in der tollen Kletterwand mit Netz

Nicht mehr im Landkreis Augsburg, aber doch fast, begeistert im Norden von Augsburg der Autobahnsee mit Spielplatz und Café am See. Dort können Großeltern ein erstes Eis mit den Enkeln genießen. Ein schräges Kletternetz an einer Holzwand lädt zum Spielen und Verstecken ein, wegen der Gucklöcher zum Durchklettern. Gleich daneben befindet sich ein Kletterhäuschen mit Wellenrutsche und Holzwackelbrücke. An einem futuristisch anmutendem Metallgestell können auch größere Kinder hangeln und klettern. Manchmal ist der Spielplatz vom Wasser unterspült, also Gummistiefel einpacken und los geht’s. Oft ziehen hier Schwäne ihre Runden. Die Wiesen laden zum Toben und Spielen ein. Perfekt für einen Urlaub ist der Campingplatz Bella Augusta gelegen.