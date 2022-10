Landkreis Augsburg

Sanierung des Staudenschlosses Mickhausen kostet zwei Millionen Euro mehr

Seit zwei Jahren wird das Staudenschloss in Mickhausen saniert. Zuletzt wurde der Innenhof betoniert.

Plus Die Baupreise explodieren: Die Auswirkungen bekommt jetzt auch die Stiftung zu spüren, die das alte Gemäuer in den Stauden zu einem kulturellen Juwel machen will.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Die Baupreise gehen durch die Decke: Davon betroffen ist jetzt auch die Sanierung des Staudenschlosses in Mickhausen. Allein die rund 900 Holzfenster, die vor vier Jahren noch mit knapp 350.000 Euro in der Kalkulation eingeplant wurden, kommen jetzt auf rund 900.000 Euro. Begründet wird die immense Kostensteigerung mit den explodierenden Glas- und Holzpreisen sowie den Energiepreisen.

