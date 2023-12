Top 10: Diese Geschichten interessierten unsere Leser 2023 am meisten

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Die Redaktion hat ausgewertet, welche Artikel 2023 besonders viele Leser im südlichen Landkreis bewegt haben.

Das Jahr neigt sich dem Ende, Zeit zurückzuschauen. In den vergangenen Monaten gab es eine Menge Geschichten im südlichen Landkreis, die unsere Leser besonders bewegt haben. Darunter sind Artikel zu Gerichtsprozessen, großen Bauprojekten oder bewegenden Schicksalen. Alle Veröffentlichungen wurden analysiert, um anhand der Seitenaufrufe und Lesedauer der Artikel die zehn Top-Geschichten zusammenzustellen. Das sind die Ergebnisse.

Platz 10: Es ist der jährliche Ausnahmezustand: Tausende Menschen pilgerten in diesem Jahr zur 40. Auflage des Mickhauser Bergrennens. Das Wetter spielte mit, Zuschauer und Motorsport-Fans waren begeistert.

156 Bilder Bilder vom Bergrennen in Mickhausen Foto: Reinhold Radloff

Platz 9: Weder Ärger noch Streit waren Gründe, warum zwei 19-jährige Auszubildende Desinfektionsmittel in die Trinkflasche einer Arbeitskollegin mischten. Sie wollten einfach nur sehen, was passiert. Die beiden mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Folgen für die Frau waren heftig. Die jungen Männer wurden unter anderem mit Sozialstunden bestraft.

Platz 8: Beim Weltmarktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von Schweißtischen für die Industrie, Siegmund in Oberottmarshausen, steht ein Schloss in einer Halle. Es könnte jederzeit als Kulisse für einen Film genutzt werden. Es gibt einen Bergfried mit echter Kirchenglocke, Burgzinnen und Burgtor, einen Laubengang, eine Folterkammer mit einem gruseligen Gefangenen, ein königliches Speisezimmer und einen Thron. Firmeninhaber Bernd Siegmund klärte im Frühjahr beim Tag der offenen Tür auf:

Firmeninhaber Bernd Siegmund mit einem der Schweißtische, die das Unternehmen in alle Welt exportiert. Foto: Elmar Knöchel

Um neue Kunden zu gewinnen und um sie zu begeistern, seien immer wieder neue Einfälle nötig.

Platz 7: Neues Leben für das ehemalige Real-Gelände in Königsbrunn: Den Anfang macht wohl ein Supermarkt. Im Oktober teilte Josef Saller, Geschäftsführer der gleichnamigen Immobilienfirma aus Weimar, der das ehemalige Real-Gelände in Königsbrunn gehört, mit: "Der Rewe-Markt wird Anfang nächsten Jahres eröffnet." Rewe-Pressesprecherin Ursula Egger verriet nun den Monat: "Im März eröffnet der neue Markt in Königsbrunn."

Platz 6: Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen ist Youtuber von Beruf. Hunderttausende schauen seine Videos, er verdient damit gut. Der Schwabmünchner ist gelernter Fachinformatiker und hat in einer IT-Firma die Ausbildung gemacht. Parallel zu seinem Job hat er seit 2015 auf Youtube Videos zum Thema Computerspiele hochgeladen. Knapp 160.000 Menschen haben mittlerweile seinen Kanal „Huebi“ abonniert und bis zu einer halben Million Mal werden seine Videos angeklickt.

Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen ist Youtuber von Beruf. Hunderttausende schauen seine Videos.

Platz 5: Pack' die Badehose ein: Kaum zu glauben, dass im Bobinger Hallenbad nie mehr eine Schwimmerin oder ein Schwimmer ihre Bahnen ziehen werden. Im April wurde das Bad geschlossen. Generationen von Bobingerinnen und Bobingern hatten dort das Schwimmen gelernt.

10 Bilder Leere Becken, einsame Liegen: Einblicke ins geschlossene Bobinger Hallenbad Foto: Elmar Knöchel

Das Anfang der 1970er-Jahre gebaute Bad sei einfach nicht mehr zu retten, lautete die bittere Erkenntnis im Bobinger Stadtrat. Eine Sanierung sei nicht mehr wirtschaftlich. Seit vielen Jahren wurde über eine Sanierung oder einen Neubau diskutiert. Derweil wird seit 2022 ein neues Hallenbad in Schwabmünchen gebaut.

Platz 4: Es war ein schlimmer Moment für Werner Pritschow, als er gezwungen war, sich von seinem einzigen Begleiter, Hund Sammy, zu trennen. Jahrelang hatte Pritschow keinen festen Wohnsitz und lebte mit Sammy in einem Wohnwagen, mit dem der 85-Jährige in der Region umherzog. Im Juli kam Werner Pritschow ins AWO-Seniorenheim in Schwabmünchen. Eine Mitarbeiterin sorgte dafür, das Hund Sammy wieder zu Pritschow kam.

Werner Pritschow trifft im Friedberger Tierheim Lech-Arche auf Hund Sammy, den er Monate zuvor hergeben musste. Video: Sabine Kopczyk

Platz 3: Ready for Take off: Im Juni trainierten über 200 Militärflugzeuge zwei Wochen lang Operationen im europäischen Luftraum. Die Übung namens "Air Defender 23" war die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Binnen kurzer Zeit kamen 220 Flugzeuge nach Deutschland. Damit sollte Solidarität im Bündnis und transatlantische Verbundenheit demonstriert werden. 24 Nationen waren beteiligt. Das Lechfeld nahm eine besondere Rolle ein: Denn vom Flugplatz aus starteten für zwei Wochen Übungsflüge in den osteuropäischen Raum.

Während der internationalen Großübung Air Defender startet und landet die A-10 der Air National Guard aus den USA auf dem Flugplatz Lechfeld. Video: Maximilian Czysz

Platz 2: Fast fünf Jahrzehnte wusste niemand, dass es ihn gibt: Im Keller des Landratsamts in Augsburg befindet sich ein geheimer Raum. Als die Kreisverwaltung 1978 das Gebäude zwischen Bahnhof und Prinzregentenplatz bezog, war die Türe zugemauert. Vor einem Jahr entdeckte Andreas Lang vom Hochbauamt beim Studium alter Pläne und neuer digitalisierter Grundrisse den Raum.

2023 wurde das Geheimnis gelüftet. Nachdem die Helfer Stück für Stück des Zugangs mit einem Vorschlaghammer bei viel Staub aufgebrochen hatten, kamen letztlich nur Mauerreste zum Vorschein. Über sie wurde Beton gegossen. Der Raum war raumhoch mit Schutt verfüllt worden. Deshalb wurde beschlossen, den Raum wieder abzuschließen – mit einer Pressspanplatte für die kommenden Jahre. Oder vielleicht Jahrhunderte.

Platz 1: Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle: Zweimal zogen Unwetter in diesem Jahr eine Schneise der Verwüstung durch den Landkreis. Besonders heftig waren die Turbulenzen im August. Hagel, Sturm und Starkregen deckten Hausdächer ab, beschädigten Tausende Fahrzeuge, ließen Bäume umknicken und sorgten für Stromausfälle. Experten gingen davon aus, dass es noch Monate dauert, bis alle Schäden behoben sind.

Tischtennisgroße Hagelkörner kamen am Freitagabend in Teilen der Region vom Himmel.

Ein Wetterexperte sagte nach dem Unwetter vom August, dem ein weiteres Wetterereignis im Mai und Anfang August in Wehringen vorausgegangen war: "Nach den Klimavorhersagen sollen die Winterniederschläge an Häufigkeit und Intensität zunehmen. In den Sommern werden längere Dürreperioden zur Gewohnheit werden. Regen fällt aber immer häufiger in Form von heftigem Gewitterregen."