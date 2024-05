Landkreis Augsburg

Via Claudia Augusta – mit dem Fahrrad von der Donau an die Adria

Viele Radlerinnen und Radler auf einem Bild: die Übergabe des Staffelstabes in Königsbrunn.

Plus Früher Römerstraße, heute Radweg: Staffeln aus 170 Gemeinden fahren bis an die Adria. Was bringt die beliebte Route den Gemeinden im Landkreis Augsburg?

Von Elmar Knöchel

Die Via Claudia Augusta, die von Norden nach Süden durch den ganzen Landkreis Augsburg führt, war einst die "Alpen-Autobahn" der Antike. Sie verband als zentraler Bestandteil des römischen Straßennetzes den Nordwesten Europas mit dem Süden des Römischen Reiches. Entlang dieser Straße entstanden viele römische Siedlungen, die zum Teil später zu Städten wurden. Vielerorts lassen sich auch heute noch Überbleibsel aus den Tagen der Römer entdecken und erkunden. Zum vierten Mal wurde jetzt die Radstaffel organisiert. Dabei fahren Repräsentanten der Städte und Gemeinden begleitet von vielen, die einfach Spaß am Radfahren haben, von einer Gemeinde zur nächsten, wo jeweils der goldene Staffelstab übergeben wird. Wie das Augsburger Land von der Strecke profitiert.

Christoph Tschaikner sagte beim Zwischenstopp in Königsbrunn: "Die Via Claudia ist heute noch das Gleiche wie vor 2000 Jahren. Eine Straße, die Menschen und Kulturen miteinander verbindet." Tschaikner ist Geschäftsführer der "Via Claudia Augusta Transnational EWIV", die die Vermarktung des Rad- und Fernwanderwegs übernommen und die Staffeltour organisiert hat.

