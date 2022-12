Landkreis Augsburg

Von "Activity" bis Krimi-Dinner: Diese Spiele sind an Silvester angesagt

Plus An den Feiertagen kramen viele Menschen im Augsburger Land altbewährte Brettspiele aus dem Schrank. Auch neue Spielformen werden immer beliebter. Familien geben Tipps.

"Mensch ärgere dich nicht" ist wohl das bekannteste Brettspiel Deutschlands. Obwohl der Klassiker bereits vor über 100 Jahren erfunden wurde, ist er noch lange nicht aus der Zeit gefallen. "Das Spiel hat einfach nichts an Attraktivität eingebüßt. Die Regeln sind einfach, aber es ist immer wieder spannend", sagt Berthold Reiter aus Bobingen. An dem Brettspiel hängen auch viele Erinnerungen, das Exemplar der Familie Reiter ist bereits über 30 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen holt der Familienvater besonders gern zu Weihnachten und Silvester die altbewährten Spielklassiker aus dem Schrank. Damit sind die Reuters nicht alleine: Auch in vielen anderen Familien im Augsburger Land ist an den Feiertagen gemeinsame Spielzeit angesagt.

