Vortragsreihe der Wertachkliniken: Diesmal geht es um die Schilddrüse

Störungen in der Schilddrüse können die Gesundheit stark beeinträchtigen. Oberärztin Joanna Eisenbach von den Wertachkliniken informiert in Bobingen.

Die Hormone der Schilddrüse beeinflussen den gesamten Stoffwechsel des Menschen. Eine Über- oder Unterfunktion hat Auswirkungen auf Verdauungstrakt, Herz, Nerven und Muskeln, aber auch auf Haut, Haare und Nägel, Sexualität und Fruchtbarkeit sowie die Persönlichkeit und Psyche. Die Symptome einer Erkrankung sind oft vielfältig und unspezifisch.

"Wenn man das Problem erkannt hat, sind Erkrankungen der Schilddrüse meist gut behandelbar", erklärt Joanna Eisenbach, leitende Oberärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie an den Wertachkliniken. Im Rahmen einer Vortragsreihe der Wertachkliniken klärt sie über die verschiedenen Krankheitsbilder bei einer Schilddrüsenerkrankung auf und schildert Behandlungsmethoden. Der Vortrag findet am kommenden Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen statt, der Eintritt ist frei.

Bei einem Krankheitsverdacht wird meistens zunächst das Blut untersucht

Bei einem Verdacht auf eine Erkrankung der Schilddrüse wird in Normalfall zunächst das Blut untersucht. Mit einer Ultraschalluntersuchung kann man die Größe der Schilddrüse ausmessen sowie eventuelle Knoten erkennen. Bei Bedarf kann eine nuklearmedizinische Untersuchung die Stoffwechselvorgänge in der Schilddrüse darstellen.

Von einer Unterfunktion der Schilddrüse spricht man dabei, wenn sie zu wenig Hormone ausschüttet. Auslöser dafür können beispielsweise Jodmangel und Entzündungen oder der Folgezustand nach einer Schilddrüsenoperation sein. Die Symptome ähneln sich in allen Fällen: Man beobachtet Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall oder Gewichtszunahme trotz gleichbleibender Ernährungsgewohnheiten. Bei länger bestehendem Jodmangel versucht die Schilddrüse durch eine Vergrößerung des Organs dennoch ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren. Dabei entstehen viele kleine Knoten und eine Schilddrüsenvergrößerung, die im Volksmund als Kropf bekannt ist.

Der Haken an der Sache: Die Symptome sind individuell unterschiedlich

Bei einer Überfunktion der Schilddrüse kann es ebenfalls zu Schlafstörungen und Haarausfall kommen, oder auch zu vermehrtem Schwitzen, Wärmeunverträglichkeit, Durchfall, Nervosität, Herzrhythmusstörungen und einem erhöhten Puls. Der Haken an der Sache: Die Symptome einer Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse sind genauso individuell wie der Mensch - das heißt, manche sind bei einer Person sehr stark ausgeprägt, andere haben sie gar nicht.

Eisenbach spricht auch über mögliche Ursachen und Auslöser der Krankheit und Therapiemöglichkeiten. So können viele Erkrankungen der Schilddrüse mit Medikamenten behandelt werden, es können unter Umständen aber auch Operationen oder andere Therapien notwendig sein. (AZ)