Was machen Promis aus dem Augsburger Land an Silvester?

Plus Für die einen gehört das Raclette unbedingt dazu. Andere verbringen den Silvesterabend vor dem Fernseher. Was lokale Promis am letzten Tag des Jahres machen, zeigt die kleine Umfrage.

Von Elmar Knöchel

Bleigießen, Fondue, Raclette oder "Dinner for One" im Fernsehen: Nahezu jeder hat am letzten Tag des Jahres ein besonderes Programm. Bei Künstlern, Politikern, Sportlerinnen und Sportlern, wie sie den letzten Tag des Jahres begehen.

Steffen Tölzer war Kapitän der Augsburger Panther. Er lebt in Graben. Foto: Ulrich Wagner

Steffen Tölzer, ehemaliger Kapitän der Augsburger Panther, lebt in Graben. " Silvester verbringe ich ganz klassisch mit der Familie." Dabei dürfe der Klassiker Raclette nicht fehlen. Die Zeit, bis um Mitternacht die Korken knallen, vertreibe sich die Familie mit verschiedenen Brettspielen. Kurz vor dem Jahreswechsel werde dann erst einmal im Familienkreis auf das neue Jahr angestoßen. Dann gehe es hinaus, um mit Nachbarn und Freunden gemeinsam zu feiern. "Am Böllern beteilige ich mich nicht", sagt Tölzer. Die Familie hätte gerade einen Hund angeschafft, der sein erstes Silvester erleben wird. "Mal sehen, wie er das verkraften wird", sagt der Eishockeyspieler.

