Wer wird „Sportstar des Monats“ Juni im Landkreis Augsburg?

Fünf Sportstars aus dem Landkreis Augsburg sind nominiert zur Wahl des „Sportstars" im Juni. Wir stellen sie hier vor.

Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Daher suchen wir den „Sportstar des Monats“, der oder die im Monat Mai im Landkreis Augsburg besonders erfolgreich war. Fünf Nominierungen gibt es für die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Mai 2023. Dabei wurden vier Mannschaften und eine Schwimmerin nominiert. Wer den Titel gewinnt, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Sie stimmen ab!

SSV Anhausen (Boccia): Mit viel Feingefühl sicherte sich das Boccia-Team des SSV Anhausen den deutschen Meistertitel. Die Mischung aus alten Hasen wie „Meistersetzer“ Rodolfo Billi, Domenico Ferrara und Fiorenzo Longo, die praktisch Urgesteine des Boccia-Sports in der Region sind, wurden ergänzt durch Neulinge wie Michael Nietsch und Jonas Schmid, der bereits bei der U18–Europameisterschaft für deutschland am Start war. Beim Endturnier in Gersthofen setzte sich das Anhauser Quintett gegen die Mannschaften von Titelverteidiger TSV Gersthofen und Arces Stuttgart durch. Mit diesem Erfolg ist der SSV Anhausen auch für die Champions League qualifiziert.

Die Boccia-Spieler des SSV Anhausen. Foto: SSV Anhausen

Wolfgang Ritschel (TSV Schwabmünchen, Trainer): Es gibt viele Trainer und Trainerinnen. Und dass jemand lange dabei ist und dafür geehrt wird, auch das kommt immer wieder vor. Wolfgang Ritschel aus Schwabmünchen aber ist etwas Besonderes: Der 80-Jährige, der kürzlich zum Ehrenmitglied des TSV Schwabmünchen ernannt wurde, war fast ein halbes Jahrhundert als Trainer aktiv - und das in vier verschiedenen Sportarten: Fußball, Handball, Volleyball und Leichtathletik. Jetzt hat er einen Schlussstrich gezogen und als Trainer aufgehört. Seine Sportlerinnen und Sportler hatten eine große Feier für ihn zum Abschied organisiert.

Wolfgang Ritschel (rechts) war Trainer in vier Sportarten. Foto: Christian Kruppe

Julian Kania (Fußball/Dinkelscherben): Nach Siegen gegen Slowenien-Herzegowina (5:0) und Irland (2:0) sowie einer Niederlage gegen Spanien (0:1) blieb für die Amateurauswahl des Bayerischen Fußballverbandes zwar nur der dritte Platz bei den Europameisterschaften der Amateure. Für Julian Kania aus Dinkelscherben wurde die Veranstaltung trotz des Ausscheidens zu einem Erfolg. Mit vier Treffern avancierte der Spieler des Bayernligisten Schwaben Augsburg zum Torschützenkönig des Turniers. „Das ist der Wahnsinn“, freute sich der 21-jährige Angreifer. „Bronze war schon cool und weitaus mehr als ein Trostpflaster. Dass ich jetzt auch Torschützenkönig geworden bin, ist das i-Tüpfelchen.“ Kania schnürte beim 5:0 gegen Bosnien-Herzegowina einen Dreier-Pack und traf einmal gegen Irland. Inzwischen ist er zum 1. FC Nürnberg II in die Regionalliga gewechselt.

Julian Kania wurde Torschützenkönig bei der Amateur-EM. Foto: Fabian Frühwirth/BFV

TSV Schwabmünchen (Tischtennis-Senioren): Die Tischtennis-Senioren des TSV Schwabmünchen sicherten sich in ihrer Altersklasse (Herren 50) in einem spannenden Finale die deutsche Meisterschaft. Bei den Titelkämpfen im württembergischen Villingen-Schwenningen legten Peter Angerer, Stefan Kraus und Günter Englmeier eine tolle Aufholjagd hin. Im Finale gegen die TG Langenselbold, die man in der Vorrunde noch deutlich geschlagen hatte, lag man 0:3 hinten. Im letzten Einzel war es dem Mannschaftskapitän Stefan Kraus vorbehalten, mit einem Sieg nach fünf spannenden Sätzen den Titel unter Dach und Fach zu bringen.

Die Tischtennis-Senioren des TSV Schwabmünchen. Foto: Stefan Fischer

Katharina Slach (Schwimmen/TSV Gersthofen): Nachdem Katharina Slach (Jahrgang 2012) Platz drei bei den süddeutschen Meisterschaften erreicht hatte, ritt die Elfjährige bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf weiter auf der Erfolgswelle. Im 50-Meter-Hallenbad des SV Cannstatt in Stuttgart trat sie über insgesamt sieben verschiedene Strecken an und stellte auf jeder eine neuen persönliche Bestzeit auf (400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 50 Meter Brust-Beine, 100 und 200 m Brust). Am Schluss erreichte siemit 2389 Punkten den vierten Platz. Das ist die beste Platzierung im deutschen schwimmerischen Mehrkampf in der Geschichte des TSV Gersthofen.

Katharina Slach und ihre Trainerin Tatiana Saintschkowski. Foto: TSV Gersthofen

Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 6. August 2023, um 23.59 Uhr. Der „Sportstar" mit den meisten Stimmen erhält eine Trophäe zur Erinnerung.

