Kartei der Not: So wurde Menschen aus der Region geholfen

Um sich Winterkleidung zu kaufen, hat eine 71-Jährige Hilfe von der Kartei der Not bekommen. 50 Menschen in der Region wurden heuer unterstützt, die unverschuldet in Not geraten waren.

Weil die Rente kaum zum Leben reicht, geht eine 71-jährige Seniorin zur Tafel. Doch wegen Corona muss die Einrichtung zeitweise schließen und die Frau ist verzweifelt: Die Sorge ums Geld wächst und ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Sie wird ambulant betreut, trotzdem muss sie mehrmals ins Krankenhaus. Hinzu kommen psychische Probleme. Als die Seniorin nicht einmal mehr Geld für Winterkleidung und warme Schuhe hat, bittet der soziale Dienst die Kartei der Not um Hilfe. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt die 71-Jährige daraufhin finanziell. Sie ist nicht die einzige.

Mit ihrem Schicksal ist die Frau nicht allein. Wegen der Pandemie sind in diesem Jahr viele Menschen im Landkreis unverschuldet in Not geraten - sei es durch Kurzarbeit, den Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit oder psychische Beeinträchtigung. In 50 Fällen konnte die Kartei der Not helfen. Am meisten Unterstützung war beim Thema Wohnen notwendig, denn oftmals konnten Betroffene die Miete oder den Strom nicht bezahlen. 19 Mal übernahm das Leserhilfswerk die Energie- und Nebenkosten oder Mietzahlungen und verhinderte, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung den Winter überstehen müssen.

Corona-Pandemie verschärft die Lebenssituation vieler Menschen

Oft war auch Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder die Kosten für Einrichtungsgegenstände wie eine Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Herd oder Bett wurden übernommen. In acht Fällen erhielten Betroffene Geld, um sich Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf kaufen zu können.

Insgesamt 50 Anfragen gingen bei der Kartei der Not für das Verbreitungsgebiet der Redaktion ein. Elf Mal waren Familien mit Kindern in eine Notlage geraten. In 31 Fällen litten die Betroffenen an einer chronischen Krankheit oder hatten mit einer Behinderung zu kämpfen. Sie erhielten finanzielle Unterstützung, um ein behindertengerechtes Fahrzeug kaufen oder sich einen Ausflug mit der Familie leisten zu können. Auch die Kosten für Gesundheit oder wichtige Hilfsmittel wurden bezuschusst.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Krankheit, Unfall, Verlust der Arbeit - jeden Menschen kann ein solches Schicksal treffen. Als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages unterstützt das Leserhilfswerk Menschen in der Region in ausweglosen Situationen - rasch, unbürokratisch und nachhaltig.

Lesen Sie dazu auch

Kartei der Not hilft mit mehr als 50.000 Euro

Durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die finanzielle Hilfe auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu hundert Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Eine wichtige Rolle spielen soziale Beratungsstellen vor Ort. Denn sie wissen, so die Hilfe am dringendsten benötigt wird. Rund 233 Einrichtungen im Verbreitungsgebiet der Kartei der Not erhielten eine Art Handgeld, um Betroffene schnell zu unterstützen, wenn beispielsweise das Geld für Lebensmittel, Windeln, Unterwäsche oder Hygieneartikel fehlte.

Zwar fielen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr zahlreiche Benefizaktionen wie Turniere, Konzerte, Märkte oder Aufführungen aus. Dennoch kam über Spendenaufrufe viel Geld zusammen. Insgesamt gingen 949 Spenden ein und die Kartei der Not half mit mehr als 50.000 Euro. Der höchste Spendenbetrag kam von der Firma Ritec Holding für den ausgefallenen Presseball sowie als private Spende.

Kartei der Not übernimmt Kosten für Schwimmkurs

"Mit unseren Hilfen zeigen wir Menschen in Not, dass sie nicht alleine gelassen werden", sagt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Das sei gerade in dieser schwierigen Zeit ein wichtiges Signal der Solidarität. Die Corona-Pandemie habe viele schwierige Lebenssituationen verschärft. Die Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen vor Ort sei in der Einzelfallhilfe und bei neu entstehenden Hilfsprojekten der Kartei der Not unverzichtbar.

So konnte auch einer 65-jährige Rentnerin geholfen werden, deren Arme und Beine vollständig gelähmt sind. Sie lebt in einem Wohnheim in der Region und wird intensiv betreut. Um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben, nutzt sie einen Sprachcomputer, der mit einem Laptop vernetzt ist. Als der alte Laptop versagte, übernahm die Kartei der Not die Kosten für das neue Gerät.

Auch für die sechsjährige Erika ging ein Traum in Erfüllung: Wie ihre dreijährige Schwester ist sie von Geburt an taub. Um schwimmen zu lernen, war sie auf einen Privatkurs angewiesen. Nach längerer Suche fand die Familie einen Kurs und der Vater begleitet das Mädchen. Weil sich die Familie die Gebühren nicht leisten konnte, ist die Kartei der Not eingesprungen.