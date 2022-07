Langenneufnach

17:30 Uhr

Bei dieser Familie landen immer wieder 40-Tonner im Garten

Skeptisch betrachtet Nadine Stattmann das Geschehen vor und auf ihrem Grundstück. Vorne im Bild sind am Zaun und am Haus noch die Beschädigungen vom letzten Unfall zu sehen.

Plus Ein Haus an der Hauptstraße in Langenneufnach wird immer wieder von Lastwagen beschädigt. Diesmal hatte die Familie allerdings richtig Glück.

Von Elmar Knöchel

Einen 40-Tonner im Garten, das ist nicht lustig. Für Nadine Stattmann, die in der Augsburger Straße in Langenneufnach direkt an der Abzweigung auf die Krumbacher Straße wohnt, ist das allerdings fast schon Alltag. "Wir wohnen jetzt seit zwei Jahren hier. In dieser Zeit wurde unser Zaun bereits das siebte Mal beschädigt".

