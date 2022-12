Schüsse auf Polizisten in Langenneufnach: Einsatz beendet

Am Ortsausgang von Langenneufnach schießt ein Mann auf Polizisten. Die Beamten rücken mit einem Großaufgebot an. Der Schütze nimmt sich später das Leben.

In Langenneufnach im Landkreis Augsburg sind am Samstagmittag Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Mann am Ortsausgang von Langenneufnach am Silvestertag eine Waffe abgefeuert. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an und sperrte das Gebiet weiträumig ab, um den Schützen zu finden.

Mann schießt in Langenneufnach auf Polizisten

Hinter dem Großeinsatz verbirgt sich ein trauriger Fall: Wie die Polizei inzwischen bekannt gab, hatte am Samstagvormittag ein 60-Jähriger seiner Frau mitgeteilt, dass er sich das Leben nehmen wolle und sich in ein Waldstück zurückgezogen. Als ehemaliger Polizeibeamter war er legal im Besitz einer Waffe, gibt die Polizei an. Die Ehefrau verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.

Als die Beamten versuchten Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, schoss er nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Einsatzkräfte. Sie blieben unverletzt. Daraufhin rückte ein Großaufgebot mit Hubschrauber und Spezialkräften des SEK an. Gegen 13.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte den Mann tot auf. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden hatte er sich das Leben genommen.

Schüsse in Langenneufnach: Polizei beendet Einsatz

Über die Warnapp Nina hatte die Polizei die Anwohner zuvor aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und diese nicht zu verlassen. Die Zufahrtsstraßen waren weiträumig abgesperrt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit.

In der Regel berichtet unsere Redaktion nicht über Suizide. Weil dieser tragische Fall, eine solche Dimension angenommen hat, stellt er eine Ausnahme dar.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht. (hhc)