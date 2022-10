Unbekannte zerkratzen Audi: Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden von rund 500 Euro entstand auf dem Friedhofsparkplatz in Langenneufnach. Ein Auto wurde dort mutwillig beschädigt.

Ein grauer Audi wurde am Sonntagvormittag in der Rathausstraße in Langenneufnach zerkratzt. Er stand in der Zeit von 9.45 bis 10.45 Uhr auf dem Friedhofparkplatz. Laut Polizei wurde der Wagen an mehreren Stellen, offenbar mutwillig, verkratzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)