Wie Langenneufnach Energie erzeugen könnte

Plus Unternehmen stellt neues Konzept vor: Es würde in Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Dächern investieren. Welche Vorteile das hätte.

Wie Energie gewonnen werden kann, beschäftigt derzeit viele Menschen. Daher hatte die Gemeinde Langenneufnach Ulrich Müller von der Firma ESS Kempfle aus Leipheim eingeladen, der ein Konzept für Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dachflächen sowie in neuen Baugebieten während der jüngsten Sitzung vorstellte.