Chansonabend im Gemeindezentrum

Der Partnerschaftsverein präsentiert französisches Flair mit dem Ensemble „Bleu-Blanc-Rouge“ im Gemeindezentrum.

Der Partnerschaftsverein Langerringen-La Baconnière nimmt die noch junge Tradition des französischen Chansonabends am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr wieder im Gemeindezentrum auf. Das Ensemble Bleu-Blanc-Rouge (nach den Nationalfarben von Frankreich), bestehend aus den Lehrerinnen und Lehrern der Friedberger Schule für Musik, Christian Echl (Violine), Gitarrist Ersin Erkan, Johannes Kübel (Violoncello), der Pianistin Da Hae Kim-Steinherr, Karola Piel am Kontrabass und der Sängerin Beate Anton, präsentiert einen unterhaltsamen Abend mit Chansons und Salon-Musik. Diese Konzerte mit französischem Flair wurden 2017 begonnen und mussten nach vier erfolgreichen Neuauflagen seit 2021 eine zwangsbedingte Pause wegen Corona einlegen.

Die Musiker sind in Langerringen schon bekannt

Nun kehrt der Chansonabend in noch größerer Besetzung zurück. Nach einem äußerst erfolgreichen Konzert im Rahmen des Friedberger Kulturprogramms im Wittelsbacher Schloss freuen sich die Musiker darauf, auch das Publikum in Langerringen unterhalten zu können. Beate Anton und Karola Piel sind ja auf der Bühne des Gemeindezentrums bereits bestens bekannt. Karten zum Preis von 15 Euro können bei Konrad Dobler telefonisch unter der Nummer 0175/2968779 oder per Mail an konrad.dobler@web.de bestellt werden. Restkarten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Zur Stärkung des leiblichen Wohls werden französische Schmankerl, Brotzeiten und Getränke angeboten.