Das erfahren Kinder auf dem Bauernhof in Langerringen

Schwabmünchner Schüler bekommen auf dem "Erlebnis Bauernhof" in Langerringen ein gesundes Bewusstsein für landwirtschaftliche Arbeit und Produkte.

Gleich mehrere Schülerinnen und Schüler melden sich, als die Betreiber des Biolandhofs Marion und Franz Baur aus Langerringen, nach eigenen landwirtschaftlichen Höfen fragen. Damit haben die beiden fünften Klassen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen bei ihrem Besuch direkt einen guten Start hingelegt. Hier gibt es heute keine Fragen nach lila Kühen. Die Kinder wissen bereits, dass sich die Landwirtschaft in konventionelle und ökologische Betriebe unterteilen lässt. Auch dass der ökologische Biohof seine Tiere selbst versorgt und beim Anbau auf die Verwendung natürlicher Substanzen achtet, findet sich schon im Bewusstsein der Kinder.

Der elfjährige Nepomuk aus Langerringen weiß genau, woran er als Erstes denken muss, wenn es um das Thema Bauernhof geht. "Tiere, Maschinen und meinen Opa, der hat auch einen Bauernhof." Auf die Frage, was ihm dort am besten gefalle, antwortet er frei heraus: "Natürlich die Schweine, die finde ich klasse." Die ebenfalls elfjährige Marlen aus Scherstetten meint: "Bei Bauernhof denke ich an Stroh, Spaß und daran, dass man viel mit Tieren zusammen ist. Mein Opa hatte auch einen." Marlen muss nicht lange überlegen, was ihr am besten gefällt: "Mit dem Traktor fahren macht am meisten Spaß und dabei in der Natur sein."

Auf dem Erlebnis Bauernhof in Langerringen gibt es viel zu entdecken

Gemeinsam mit dem Ehepaar Baur geht es nach der ersten Fragerunde dann in Richtung der Kuhweide. Hier erfahren die Kinder alles über die Paarungs- und Zuchtmethoden und Ernährung von Kühen. Außerdem wird auf die natürlichen Geburtsabläufe von Kälbern und deren Versorgung eingegangen und wie viel Milch jeweils für Kalb und Mensch vorgesehen sind. Über allen Erklärungen steht der Respekt für jedes einzelne Lebewesen.

So viele (Erlebnis) Bauernhöfe gibt es im Augsburger Land 1 / 6 Zurück Vorwärts Im Jahr 2022 zählte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Stadt und Landkreis Augsburg 1459 landwirtschaftliche Betriebe, von denen 44 Prozent im Haupterwerb bewirtschaftet wurden.

In den letzten zwölf Jahren ist ein klarer Rückgang zu erkennen. Vor sieben Jahren waren es noch 1568, vor zwölf Jahren 1689 landwirtschaftliche Betriebe.

Das Programm "Erlebnis Bauernhof" ging im Jahr 2012 an den Start. Gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Dem Programm stehen im Landkreis Augsburg, in der Stadt Augsburg und in Aichach-Friedberg 25 konventionelle und ökologische Betriebe zur Seite.

Schülerinnen und Schülern soll dort Wissen über bäuerliche Arbeit und Wertschätzung gegenüber landwirtschaftlichen Produkten vermittelt werden. Später sollen sie einmal in der Lage sein, sich ein eigenes Urteil zu bilden und kritisch zu hinterfragen.

Seit Programmstart besuchten in Bayern bereits 390.000 Schülerinnen und Schüler einen "Erlebnis Bauernhof", Tendenz steigend.

Nach der Weide folgt der praktische Teil für die Kinder. In kleine Gruppen aufgeteilt, arbeiten sie abwechselnd an fünf Stationen. Diese bestehen aus einer Fühl-, Futter- und Melkstation im Stall und einer Butter- und Bodenstation im Freien. Die Begeisterung beim Fühlen, Melken und Buttermachen ist groß. Die Kinder werden dazu animiert, ihre Beobachtungen mit all ihren Sinnen aufzunehmen, falsche Antworten gibt es nicht.

Wertschätzung für Lebensmittel aus der Landwirtschaft erhöhen

Ein Teilziel des staatlich geförderten Projekts "Schule geht auf den Bauernhof" wäre damit wohl bereits erreicht. Christine Blank vom Landwirtschaftsamt Augsburg organisiert jene Besuche gerade im Rahmen der "Sommer aktiv Wochen". Die Intention dahinter ist, "mit Hand, Herz und Verstand auf dem außerschulischen Lernort Bauernhof zu lernen", erklärt Blank. Das Programm fördere zudem Schlüsselkompetenzen im Umgang mit Menschen und Tieren und versuche, Zusammenhänge landwirtschaftlicher Arbeit sichtbar zu machen. Die Bauernhöfe würden immer mehr aus manchem Stadtbild verschwinden, daher sei es wichtig, weiterhin bei den Kindern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo beispielsweise die Frühstücksmilch eigentlich herkomme. Dieser Lernort geht laut Ansicht Blanks Hand in Hand mit dem Ziel, die Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen. Wissen mit Emotionen und Bildern zu verknüpfen, helfe dabei, dass am Ende des Tages mehr in den Köpfen hängen bleibe. Die Schülerinnen und Schüler sollen danach dazu in der Lage sein, sich ein eigenes Bild von der landwirtschaftlichen Arbeit und deren Produkten zu bilden. Sowohl in der Grundschule als auch in der Sekundarstufe eins – umfasst die Klassen fünf bis neun beziehungsweise zehn – gibt es die Möglichkeit, für alle Schulen kostenlos einen "Erlebnis Bauernhof" zu besuchen.

Zum Abschluss des Bauernhofbesuchs bekommen die Kinder Butterbrote, teilweise mit der selbst geschüttelten Butter, und Joghurt zum Mitnehmen. Auch ein Pixibuch und eine Broschüre über den Bauernhof können sich die Kinder für zu Hause einstecken. Das Ehepaar Baur unterstützt das Programm nun seit vielen Jahren. "Wir haben selber vier Kinder, zu deren Schulzeit fing das damals an und seitdem wird das auch gut von den Kindern angenommen", sagt Franz Baur.