Die Bauamtsleitung soll bald besetzt werden  

Die Verwaltungsgemeinschaft Langerringen sucht eine Übergangs- und eine langfristige Lösung. Beschlossen wurde auch der Haushalt.

In der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Langerringen mit der Gemeinde Hiltenfingen ging es um den Haushaltsplan 2024 und die Finanzplanung für die kommenden Jahre, aber auch um eine dringend gewordene Personalfrage. Der etwa vor einem Jahr als Leiter des Bauamtes eingestellte Florian Lichtenstern wird sich zum Jahreswechsel beruflich verändern und eine Stelle in einem Abgeordnetenbüro im Landkreis Fürstenfeldbruck antreten. Die Gemeinschaftsversammlung ermächtigte den Langerringer Bürgermeister Marcus Knoll als VG-Vorsitzenden, eine Neueinstellung vorzunehmen und einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben. Weil aufgrund der Bewerbungs- und Kündigungsfristen aber frühestens Mitte des kommenden Jahres mit einer Besetzung gerechnet werden kann, wird kurzfristig eine Übergangslösung mit einer etwa halbjährlichen Einstellung zur Überbrückung gesucht. Außerdem ist auch eine Verwaltungsstelle im Vorzimmer des Bürgermeisters neu zu besetzen.

Bei der Beratung über den Haushalt der VG für das Jahr 2024 stellte die Kämmerin Bettina Knoll beim Verwaltungshaushalt eine Erhöhung um knapp 214.000 Euro auf abgerundete 1,4 Millionen Euro fest. Das ist eine Steigerung um 17,65 Prozent. Der Anteil der Personalkosten nimmt mit rund einer Million fast 75 Prozent der Gesamtausgaben ein. Deshalb muss auch die Verwaltungsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden auf rund 1,2 Millionen erhöht werden, wobei auf Langerringen rund 870.000 und auf Hiltenfingen 350.000 Euro entfallen. Dies richtet sich nach der Einwohnerzahl von 4.148 gegenüber 1.662. Die Pro-Kopf-Umlage stieg somit von rund 177 auf 210 Euro. Die Erhöhung ist vor allem auf Tariferhöhungen, Inflationsausgleichsprämien, stetig steigenden EDV-Ausgaben, sowie generellen Preissteigerungen für Energie, Versicherungen oder Lieferanten zurückzuführen.

Wo in der VG Langerringen investiert wird

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 81.000 Euro, somit umfasst der gesamte Haushalt rund 1,5 Millionen Euro. Investiert wird vorwiegend in einen neuen Server mit Umzug für 60.000 Euro, in einen neuen Tresor für 7000 und Büroausstattung und Software für zusammen 14.000 Euro. Die Ausgaben können zum Teil über eine Rücklagenentnahme von 60.000 Euro finanziert werden. Die nicht gedeckten Ausgaben von 21.000 Euro werden im Wege einer Investitionsumlage erhoben, worauf pro Einwohner 3,60 Euro entfallen. Die Haushaltssatzung wurde einstimmig beschlossen.

Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler stellte als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses fest, dass die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 keine Beanstandungen ergeben hat.

Wegen der Verlagerung der standesamtlichen Aufgaben zur Stadt Schwabmünchen wurden die Bestellung der bisherigen Standesbeamten Ulrike Reiß und Franz Wilhelm, die ohnehin in den Ruhestand gingen, sowie von Bettina Knoll widerrufen. Trauungen werden künftig nur noch von den Bürgermeistern oder Stellvertretern in den Rathäusern von Langerringen und Hiltenfingen durchgeführt.