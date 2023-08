Indoor-Spielplatz, Trampolinpark und Kino in Langerringen geplant

Im Gewerbegebiet zwischen Schwabmünchen und Langerringen soll auf über 10.000 Quadratmetern ein Freizeitkomplex entstehen. Die Investoren haben große Pläne.

Der größte Sport- und Freizeitkomplex der Region soll im Langerringer Gewerbegebiet entstehen. Dort will ein Projektentwickler mit zwei Investoren eine Anlage bauen, zu der auch ein Kino und ein Hostel gehören.

Herzstück des Projekts ist eine rund 4200 Quadratmeter große Familienwelt, zu der unter anderem ein Indoor-Spielplatz, ein Trampolinpark und eine Minigolfanlage gehören. Alles befindet sich nach den jetzt vorgestellten Plänen unter einem Dach. Zum Konzept gehört auch ein Kino. Es soll insgesamt vier Säle haben. Betreiben soll es Kai Erfurt, der bereits das Filmhaus in Türkheim führt.

Wird Langerringen die kleinste bayerische Gemeinde mit Kino?

Dort hat er sich dem anspruchsvollen Film verschrieben – vielfältig und bunt, kein Hollywood-Blockbuster-Einerlei, sondern viel Abwechslung. Im Filmhaus haben in beiden Kinosälen rund 360 Gäste Platz. Langerringen wäre mit dem geplanten Kino die kleinste Gemeinde in Bayern, die über dieses Angebot verfügt. Denn nach Recherchen von Bürgermeister Marcus Knoll trägt bislang die Gemeinde Hollfeld in der Fränkischen Schweiz diesen Titel. Der Ort im oberfränkischen Landkreis Bayreuth hat rund 5400 Einwohner, in Langerringen leben rund 4200 Menschen.

Nach den jetzt vorgestellten Plänen soll auf dem rund 9000 Quadratmeter großen Areal auch eine Kampfsportschule mit "Industrial Gym" unterkommen. Konkret: Peter Böhm will mit seinem "Axe Gym" im Schwabmünchner Süden umziehen. Das Studio wird die Stadt verlassen und will dann im Langerringer Gewerbegebiet ein größeres Angebot präsentieren.

Der Langerringer Freizeitkomplex wird ein Großprojekt

Auf dem Gelände sollen außerdem Büroflächen, ein Hostel, also eine günstige Unterkunft mit einfacher Ausstattung, sowie eine großflächig angelegte Gastronomie entstehen. Geplant ist außerdem eine Tiefgarage – sie soll sich über die gesamte Grundfläche erstrecken und dann mit den oberirdisch angelegten Stellflächen genügend Möglichkeiten für Autos und Busse bieten.

Hinter dem Großprojekt steht der Projektentwickler Christoph Gauder, dessen Unternehmensgruppe bereits ein Büro in Langerringen hat. Investoren sind Gerhard und Kevin Breher. Realisieren wird den Freizeitkomplex nach eigenen Angaben Gerhard Breher. Er ist Geschäftsführer und Inhaber eines mittelständischen Bau- und Immobilienunternehmens, das rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen hat bereits etliche Großprojekte entwickelt. Dazu gehören nach eigenen Angaben das Cineplex-Kino in Memmingen, das Parkhotel Maximilian in Ottobeuren, das Superior-Panoramahotel Oberjoch sowie Ärztehäuser, Gesundheitszentren, Betreutes Wohnen, Einkaufszentren, Wohnen für Studenten und Werk- und Lagerhallen.

Bürgermeister Knoll: "Großer Wurf für die Gemeinde und die ganze Region"

Noch im August soll die Baugenehmigung beantragt werden. Der Gemeinderat stehe hinter dem Großprojekt, sagt Bürgermeister Marcus Knoll. "Das ist ein großer Wurf für die Gemeinde und für die ganze Region. Das hatten wir von Anfang an im Blick." Die Anfänge gehen weit zurück: Denn tatsächlich kam das Projekt bereits vor zwei Jahren auf. Damals war zunächst nur von der Kampfsportschule die Rede. Dann brachte Bürgermeister Knoll das Kino ins Gespräch. Es sei von Anfang an bei der Entwicklung des Gewerbegebiets auf der Wunschliste gewesen. Jetzt mache das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten den Gesamtkomplex aus.

Im Gewerbegebiet entsteht auch ein "Umweltkompetenzzentrum"

Im Gewerbegebiet "Am Römergut", das verkehrsgünstig an der Staatsstraße 2027 zwischen Langerringen und Schwabmünchen liegt, soll in Zukunft noch ein anderes Großprojekt verwirklicht werden: ein "Umweltkompetenzzentrum". Auf dem verkehrsgünstig gelegenen Gelände wird zum einen zwischen 2024 und 2026 ein Wertstoffhof mit Problemmüllannahme gebaut. Dort soll auch der künftige Betriebssitz des Abfallwirtschaftsbetriebs sein – er ist bislang im Schwabmünchner Zentrum zu finden. Auch ein Gebrauchtwarenkaufhaus sowie ein Informationszentrum für Schulklassen sollen entstehen.

Mit dem Kompetenzzentrum will der Landkreis demonstrieren, wie die "Abfallwirtschaft der Zukunft" aussehen kann: Jeder kann an mindestens fünf Tagen in der Woche Abfälle abliefern – überdacht und bequem. Denn laut Landkreis können Wertstoffe von oben in Container geworfen werden. Außerdem könnten das ganze Jahr über Problemstoffe sowie Baustellenabfälle, Feuerlöscher oder auch Altreifen abgegeben werden. Bislang ist das nur an bestimmten Tagen und nur nach Ankündigung auf den verschiedenen Wertstoffhöfen im Augsburger Land möglich.