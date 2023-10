Langerringer Windkraftflächen werden kleiner

Wegen "militärischer Belange" muss Langerringen seine Windkraftflächen reduzieren. Dadurch wird das Gebiet um 20 Hektar im Norden und Süden kleiner.

Noch immer ist die Diskussion um die geplanten Windkraftanlagen in der Region in vollem Gange. Vor Kurzem äußerte sich die Bundeswehr in einer Stellungnahme zu den Flächenausweisungen. Nun sieht es so aus, als müssten die bisher vorgesehenen Windkraftflächen im Hochfeld an der östlichen Gemeindegrenze reduziert werden.

Dabei geht es nicht um die Einflugschneisen des Flugplatzes Lechfeld, sondern darum, dass sich die geplanten Windenergiezonen im Kontrollbereich des Flugplatzradars befinden und von diesen erfasst werden. Wie genau die Beeinträchtigung aussieht, kann erst bewertet werden, wenn genaue Standortdaten und Maße der Windräder vorliegen.

Nun wird das Gebiet bei Langerringen an den Spitzen gekappt

Die Lösung für dieses Problem liegt in der Verkleinerung des Gebiets. Bei einer Reduzierung der geplanten Fläche um etwa zwanzig Hektar würden die Windkraftflächen nicht mehr im Kontrollbereich liegen. Das wurde in Gesprächen mit dem zuständigen Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr und dem Planungsbüro Lars-Consult geklärt. Dafür muss das Plangebiet im Norden und Süden um die Spitzen gekappt werden und wäre dann statt 245 Hektar nur noch 223 Hektar groß. Der Gemeinderat billigte die Flächenminderung in einer Sondersitzung einstimmig. Damit ist die dritte Auslegung der Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen.

Ein weiteres Thema im Gemeinderat Langerringen war unter anderem die Kindergartengebührensatzung. Bisher war unklar, ob die Teilnahme an der Mittagsverpflegung verpflichtend ist. Nun ist durch eine Änderung der Satzung geklärt, dass eine verpflichtende Buchung der Mittagsverpflegung gilt, wenn die Betreuung bei Krippenkindern über 12 Uhr und bei Kindergartenkindern über 13 Uhr hinausgeht. Zudem bleiben Kinder bis zum Ende des Kindergartenjahres in ihrer Kindergartengruppe, auch wenn sie während des Jahres drei Jahre alt werden.

