Rock the Farm – ein Metal-Festival auf dem Bauernhof

Das Festival für den guten Zweck geht auch in diesem Jahr an den Start. Die Metalfans sammeln wieder für die Kita Wirbelwind im rheinland-pfälzischen Ahrbrück.

Es ist kompletter Wahnsinn, was hier passiert,“ sagt Landwirt Christian Matthesius. Der 44-Jährige veranstaltet zusammen mit einem großen Helferkreis seit 2021 das "Rock The Farm-Festival" auf seinem Hof bei Langerringen. Diesmal findet es am Freitag und Samstag, 4. und 5. August in Langerringen statt.

„Angefangen hat das alles als lustige Idee. Es war ein kleiner Festival-Ersatz für ein paar Freunde während Corona und jetzt werden wir immer mehr Helfende, mehr Bands, wir haben Sponsoren und verkaufen Tickets“, so Matthesius. Tatsächlich geht das Festival in diesem Jahr einen neuen und großen Schritt. Während es in den vergangenen Jahren nur von einigen hundert Fans mit Einladung besucht werden konnte, können nun erstmals Tickets frei bei Eventim erworben werden. Für 22 Euro gibt es über zwei Tage zwölf Bands zu sehen. Sponsoren und einige Unternehmen aus Langerringen haben sich dem guten Zweck angeschlossen und helfen dem Team mit Bier, Essen und einer Soundanlage.

Es geht beim "Rock The Farm-Festival" um Wohltätigkeit

Denn, bei Rock The Farm geht es um Wohltätigkeit. Die Gewinne des Festivals gehen vollständig an die Kita Wirbelwind im rheinland-pfälzischen Ahrbrück. So konnte dort im vergangenen Jahr mit der 8000 Euro-Spende der Metal-Community ein großer, überdachter Sandkasten für den Garten angeschafft werden. Wie so viele Gemeinden im Ahrtal, hatte auch Ahrbrück 2021 schwer unter den Folgen der Flutkatastrophe zu leiden. Die Kita Wirbelwind war hier für viele verzweifelte Eltern eine rettende Zuflucht, denn nachdem zahlreiche Kindergärten in der Region nicht mehr in der Lage waren, ihren Betrieb fortzuführen, sprang diese Kita ein.

Viele regionale Bands sind in Langerringen am Start

Auch die Bands spielen ohne Gage für den guten Zweck. Auf der Bühne stehen am Freitag zum Start Blechbombe (Blasmusik, Langerringen), am Abend dann Fonk (Irish Folk, Augsburg), Angus Court (Rock, Dillingen), Red to Grey (Trash Metal, Augsburg) und Public Grave (Death Core, Fürstenfeldbruck). Am Samstag eröffnet die Brasseria Brass Band (Brass, Augsburg), abends folgen dann Troth (80s Trash Metal, Kirchheim) , Stahlkeller (Deutsch Trash, Sachsen Anhalt), Sprachrohr (Deutschrock, Augsburg), Our Silent Voice (Hardcore, München), Fracture (Death Metal, Augsburg) und Endless Curse (Death Core, Oberschwaben).