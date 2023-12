Langerringen

vor 16 Min.

Schulkinder feiern "Weihnachten im Stall"

Plus Kinderpunsch und Lebkuchen im Kuhstall: Auf dem Hof von Familie Baur in Langerringen wurde den Kindern der Bauernhof auf eine besondere Art nähergebracht.

Von Sarah Rosa Gratza

Für viele Familien ist es Tradition, an Weihnachten eine kleine Krippe aufzustellen. Sie soll an die Geburt Jesu im Stall erinnern. Christine Blank vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) hatte die Idee, stattdessen gleich in einem richtigen Stall zu feiern. Und zwar bei Familie Baur auf ihrem Hof in Langerringen. Manche Details aus der Bibelgeschichte wurden bei dem Fest ein wenig verändert. Das Jesuskind war eine Puppe, Ochs und Esel eine Gruppe Milchkühe und statt Hirten kam eine Schulklasse, um bei dem Spektakel dabei zu sein.

„Weihnachten im Stall“ ist Teil des staatlichen Lernprogramms „Schule geht auf den Bauernhof“. In Augsburg und Aichach-Friedberg gibt es insgesamt ungefähr 20 sogenannte Erlebnisbauernhöfe, die an dem Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilnehmen. Um den Titel Erlebnisbauernhof tragen zu dürfen, müssen die Landwirte einen Lehrgang belegen. Marion Baur hat diese Weiterbildung zur Erlebnispädagogin durchlaufen und empfängt nun mit ihrem Mann Franz auf dem gemeinsamen Hof bis zu 15 Schulklassen im Jahr.

