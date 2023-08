Sport- und Freizeitkomplex: Investoren rechnen mit zweistelligem Millionenbetrag

Plus In Langerringen entsteht der größte Sport- und Freizeitkomplex der Region. Die Idee dazu wurde vor zwei Jahren geboren.

Langerringen ist auf dem Weg zum größten Freizeitmekka der Region: Auf gut 9000 Quadratmetern soll im Gewerbegebiet ein Sport- und Freizeitkomplex samt Kino entstehen. Die Idee dazu wurde vor zwei Jahren geboren.

"Peter Böhm wollte sein Kampfsportstudio erweitern, letztendlich sind wir damit in Langerringen vorstellig geworden", erinnert sich Projektentwickler Christoph Gauder. Die Reaktion aus dem Rathaus war eher verhalten. Die Gemeinde stellte klar, dass der Plan nur denkbar wäre, wenn weitere Nutzungen hinzukämen. Früh kam dabei auch die Idee eines Kinos auf den Plan. "Ende 2021 hatten wir ein erstes Konzept und die ersten Nutzer. Bis auf Peter Böhm ist heute aber keiner mehr dabei", so Gauder. Für ihn passt die augenblickliche Kombination der Betreiber "wunderbar" zusammen.