Lechfeldlauf diesmal in Obermeitingen

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht der Lechfeldlauf in die nächste Runde. Was alles geboten ist.

150 Läuferinnen und Läufer waren bei der Premiere im vergangenen Jahr in Untermeitingen am Start. Heuer geht der Lechfeldlauf in seiner zweiten Ausgabe ein paar Kilometer weiter nördlich über die Bühne: Am Sonntag, 21. April, starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Obermeitingen. Veranstalter ist die Organisation „Wir daheim auf dem Lechfeld“.

Von Obermeitingen geht es nach Klosterlechfeld und Untermeitingen in Richtung Graben. Alle fünf Sportvereine des Lechfeldes (SSV Obermeitingen, SV Untermeitingen, SpVgg Lagerlechfeld, TSV Klosterlechfeld, TSV Graben) sind diesmal dabei und unterstützen die Organisation „Wir daheim auf dem Lechfeld“. Der Kinderlauf beginnt um 14 Uhr, der Erwachsenenlauf um 14.30 Uhr. Anmeldungen sind online unter lechfeldlauf.de möglich. Dort kann man sich auch einen Handzettel herunterladen, ausfüllen und sich damit in der Geschäftsstelle des SV Untermeitingen (Von-Imhof-Straße 7, 86836 Untermeitingen) zu den regulären Öffnungszeiten anmelden.

Sieben verschiedene Strecken gibt es beim Lechfeldlauf. Kinder können zwischen einer 400, 800 und 1200 Meter langen Strecke wählen. Für Rollstuhlfahrer steht drei Kilometer lange Strecke zur Verfügung. Walker haben die Wahl zwischen einer vier und einer sieben Kilometer langen Strecke, die erwachsenen Läuferinnen und Läufer sind auf sieben beziehungsweise 14 Kilometer langen Strecken unterwegs. Anstiege gibt es beim Lechfeldlauf nicht: "Die Strecken sind generell für alle geeignet, die sich zutrauen, diese Streckenlänge zu schaffen", sagt Martin Knischewski, Vorsitzender des SSC Obermeitingen. Auch die Rollstuhlstrecke stellt keine besonderen Anforderungen: "Die drei Kilometer sind durchgehend asphaltiert", so Knischewski.

Jeder, der beim Lechfeldlauf mitmacht, erhält eine Medaille. Die Startgebühr beträgt drei Euro. Beim Sieben-Kilometer-Lauf gibt es eine Verpflegungsstation und bei der 14 Kilometer langen Strecke zwei. Start und Ziel ist das Vereinsgelände des SSV Obermeitingen, wo es auch Essen und Trinken geben wird.