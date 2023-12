Mickhausen

06:00 Uhr

Mickhausen im Check: So verändert sich der Ort in den nächsten Jahren

Noch ein großer Leerstand: das Schloss in Mickhausen. Die Anlage im Herzen der Gemeinde soll zu einem Kulturzentrum werden.

Plus Ein Vitalitätscheck für Mickhausen wurde durchgeführt. Ein Planungsbüro präsentiert das Ergebnis für alle Ortsteile.

Von Marcus Angele Artikel anhören Shape

Wie kann sich Mickhausen mit seinen Ortsteilen entwickeln? Darum ging es in einem neuen "Vitalitätscheck", der vom Amt für ländliche Entwicklung in Bayern ins Leben gerufen. Jetzt zeigte Franziska Burlefinger vom Planungsbüro Herb und Partner aus Buttenwiesen auf, wohin die Reise geht.

Gerade die Entwicklungen der Leerstände in Dorfmitten, der Agrarstrukturwandel, der demografische Wandel und der Wegfall von wichtiger Infrastruktur schwächten die Gemeinden als Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandorte. Die ortsprägende Landwirtschaft trete dabei ebenfalls immer mehr in den Hintergrund, sodass viele Höfe mehr oder weniger leer stehen. Die Reduzierung von Flächenverbrauch sei in diesem Check das große Thema, darum laute die Devise: „Wohnen im Altort und nicht auf der grünen Wiese“, um weitere Siedlungsgebiete im Außenbereich der Gemeinde zu vermeiden und den eigentlichen Dorfcharakter zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen