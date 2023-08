Motorradfahrer an der Bergrennstrecke schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Unfall in Mickhausen ins Krankenhaus.

Der 24-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montag (7. August) gegen 14.30 Uhr die Kreisstraße A16 von Mickhausen kommend in Richtung Birkach unterwegs - der Strecke, an der das Bergrennen stattfindet. Dabei geriet er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer wurde über die Leitplanke in ein Gebüsch geschleudert. Dadurch zog er sich schwere, aber keine lebensgefährdenden Verletzungen zu und musste mit Verdacht auf einen Beinbruch vom Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Derzeit häufen sich die Motorrad-Unfälle an der Bergrennstrecke. Am Montag, 31. Juli,ist ein Motorradfahrer gestürzt und wurde schwer verletzt. Einen Tag später sind zwei Jugendliche mit ihren Leichtkrafträdern gestürzt und erlitten leichte Verletzungen. (nos)