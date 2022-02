Mickhausen

06:30 Uhr

Prozess gegen Terrorzelle: Chatverläufe belasten Werner S. aus Mickhausen

Plus Seit einem Jahr wird in Stuttgart gegen die Terrorgruppe um S. verhandelt. Die jüngsten Prozesstage belasteten den mutmaßlichen Rädelsführer aus Mickhausen schwer.

Von Maximilian Czysz

In wenigen Tagen sind es genau zwei Jahre: So lange sitzt der Mann in Haft, der eine Terrorzelle koordiniert haben soll. Er lebte zuletzt in Mickhausen. "Teutonico", wie er sich im Internet nannte, verhielt sich im Ort unauffällig. Er netzwerkte aber im Internet fleißig mit Neonazis, Bürgerwehren und "Heimatschutz"-Gruppen. Für den Bundesgeneralanwalt war er der Kopf einer höchst gefährlichen rechten Terrorzelle, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Zuletzt hatten sich vor Gericht die Indizien gegen S. erhärtet.

