Mickhauser feiern auf dem Schlosshoffest drei Tage unter freiem Himmel

Das große Fest der Schmuttertaler Musikanten vom 4. bis 6. August beginnt mit einem Kino-Abend. Was sonst noch auf dem Schlosshoffest geboten ist.

Das Schlosshoffest der Schmuttertaler Musikanten ist seit Jahren der Freiluft-Höhepunkt in der Staudengemeinde. Vom 4. bis 6. August wird in der romantischen Dorfmitte auf dem Schlossareal wieder gefeiert.

Zum Auftakt verwandelt sich der Festplatz in ein großes Open-Air-Kino. In Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Huber aus Türkheim kommt in diesem Jahr die deutsche Komödie „Manta, Manta – Zwoter Teil“ auf die Leinwand. 30 Jahre nach dem ersten Teil des Kult-Klassikers sind die Manta-Fans Bertie (Til Schweiger), Uschi (Tina Ruland) und Klausi (Michael Kessler) wieder am Start. Einlass in den Schlosshof ist ab 19 Uhr und für ausreichend Verpflegung ist gesorgt. Der Film startet ab zirka 21 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit).

Musik und andere Schmankerl auf dem Schlosshoffest

Am Samstag, 5. August wird es dann mit den Freunden der Blaskapelle Scherstetten zünftig. Ab 19.30 Uhr sorgt die Musikkapelle rund um Dirigent Christoph Reiter für Stimmung im schönen Ambiente des Schlosshofes. Der Festsonntag, 6. August, beginnt um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst im Schlosshof, den Staudenpfarrer Andreas Schmid zelebriert und der Musikverein Nassenbeuren musikalisch gestaltet. Beim anschließenden Frühschoppen unterhalten ebenfalls die Musiker aus Nassenbeuren. Nahtlos steht dann auch die Festküche, die das ganze Wochenende mit Schmankerln vom Grill und aus der Pfanne aufwartet, in den Startlöchern zum Mittagstisch.

Am Nachmittag spielen ab 14.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen die Nachwuchsmusiker der Jugendkapelle Walkertshofen. Ab 18 Uhr übernehmen schließlich die Gastgeber selbst den Festausklang. Die Schmuttertaler Musikanten präsentieren unter der Leitung ihres Dirigenten Philipp Ramminger das Blasmusikfinale.

