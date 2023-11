Die Theaterfreunde zeigen einen makaberen Spaß um Arme und Beine

„Arme Beine!“ heißt das neue Stück der Theaterfreunde Mittelneufnach. Sie sorgen bei der Premiere mit einer guten Prise an schwarzem Humor für viele Lacher.

Nass, kalt, dazu etwas neblig – wenn im November sogar das Wetter englische Züge annimmt, dann ist Theaterzeit. Mittelneufnachs Gemeindezentrum rückt für einige Wochen in die Nähe von London. Die Theaterfreunde Mittelneufnach haben sich vor rund zehn Jahren auf Boulevardkomödien mit viel schwarzem englischem Humor spezialisiert und bieten einen kleinen Gegenpart zu den üblichen Theateraufführungen in der Umgebung.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause standen die Laienschauspieler wieder auf den Brettern der Welt und präsentierten mit „Arme Beine!“ aus der Feder von Ray Galton und John Antrobus eine äußerst gelungene und lustige Premiere. Ins Deutsche wurde das Stück von Frank-Thomas Mende übersetzt. Das durchaus makabere und teils schon derbe Stück fand bei der Premiere aber schnell den Weg zum Publikum, das sich herrlich amüsierte und oft Szenenapplaus spendete. Als Spielleiterin konnte die studierte Schauspielerin Tina Münch aus Langerringen gewonnen werden, die die Mittelneufnacher Theaterfreunde bereits bei einem Improtheater-Projekt während der Pandemie kennengelernt hatte. Vor allem Hauptdarsteller Kurt Reiser, der in diesem gut zwei Stunden dauernden Zweiakter nahezu pausenlos auf der Bühne steht, brilliert als Flugbegleiter Dennis.

Abschiedsbrief seiner Frau

Es könnte alles so schön sein, doch die glückliche Welt von Flugbegleiter Dennis bricht schnell zusammen, als er einen Abschiedsbrief seiner Frau Diana findet, die ihn verlassen hat. Und es ist nicht der einzige Schlag, den der arme Dennis an diesem Abend verkraften muss. Nach und nach gerät er immer mehr in ungewollte Turbulenzen. Da ist seine Schwiegermutter, von Magdalena Müller durchaus schön böse gemimt, die ihn aus dem Haus haben möchte. Sie würde hier gerne mit ihrer Küchenhilfe Doris, schön naiv von Nachwuchsspielerin Ramona Zwerger gespielt, ihren Cateringservice ausbauen. Dazu erfährt der arme Dennis, dass seine Diana es mit der Treue nicht unbedingt so ernst genommen hat und unter anderem auch Verhältnisse zu seinem muskulösen Freund und Dorfpolizisten Terry sowie auch zum Vikar der Gemeinde pflegte.

Starke Debütanten

Ganz stark debütiert Lukas Schorer als Vikar, der aus der eigenen Jugendtheatergruppe kommt, neben seinem erfahrenen und glänzend aufspielenden Kollegen Jürgen Baur. Die ganze Misere macht schließlich noch die chaotische Olivia perfekt, die eigentlich mit Diana durchbrennen wollte und plötzlich in der Wohnung steht. Anna Weber blüht in dieser Rolle genial auf und sorgt mit grandiosem Schauspiel und Mimik an der Seite von Kurt Reiser für sehr viele Lacher. Als Dennis dann schließlich noch Leichenteile in seiner Gefriertruhe findet, kommt der makabere Spaß erst so richtig in Schwung und es beginnt ein Tohuwabohu. Als scheinbar alles geklärt ist, taucht noch der geheimnisvolle Doktor Ceauscescu auf, Debütant Christian Meisl kommt mit leicht rumänischem Akzent durchaus mysteriös daher, und sorgt nochmals für Wirbel.

Restkarten für die Aufführungen am 18.,19. und 26. November sowie am 2. Dezember können noch unter www.theater-macht-spass.de oder jeweils am Mittwoch und am Donnerstag telefonisch von 18 bis 20 Uhr unter der Nummer 08262/960657 geordert werden.

