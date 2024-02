Oberottmarshausen hält am Bürgerbus fest      

Plus Der Gemeinderat beschließt die Verlängerung um ein halbes Jahr und hofft auf die Förderung durch den Landkreis.

Das Thema Bürgerbus kam erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderates. Schon im Januar haben die Oberottmarshauser Rätinnen und Räte als erste in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen beschlossen, dass sie das Projekt vorbehaltlich der weiteren Förderung durch den Landkreis Augsburg fortführen wollen. Das Problem ist aber, dass die Entscheidung im Kreistag noch aussteht und das Projekt Ende Februar ausläuft.

Inzwischen hat sich der Kleinaitinger Gemeinderat für eine Verlängerung um ein halbes Jahr bis Ende August entschieden. Wenn bis dahin die erhoffte Förderung von 60 Prozent der Betriebskosten durch den Landkreis steht, soll der Bürgerbus „GOKel“ weitere drei Jahre durch die Orte der VG fahren. Andernfalls müssten die Gemeinden die Kosten für die Verlängerung tragen und dann über das Ende des Projekts beschließen. Dieser Regelung schloss sich nun das Oberottmarshauser Gremium nach ausführlicher Diskussion mehrheitlich bei drei Gegenstimmen an. Demnach teilt Oberottmarshausen das Kostenrisiko in Höhe von etwa 30.000 Euro mit Kleinaitingen.