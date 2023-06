Pferdesport

Im RC Ulrichshof reiten Vater und Tochter ganz meisterlich

Plus Bei den schwäbischen Meisterschaften im Springreiten im Reitclub Ulrichshof Königsbrunn setzt sich Edwin Schmuck bei den Reitern durch, Tochter Lea gewinnt bei den Junioren II.

Da war im Hause Schmuck in Babenhausen Freude angesagt: Der Springreiter Edwin Schmuck und seine Tochter Lea haben sich bei den schwäbischen Springmeisterschaften im Reitclub Ulrichshof Königsbrunn am selben Tag den Meistertitel gesichert. Für den erfolgreichen Vater ist so ein Titelgewinn nichts Neues, viele Male hat sich der erfahrene Profi-Reiter bereits gegen die schwäbische und viermal auch schon gegen die bayerische Konkurrenz durchgesetzt. Erstmals allerdings konnte er gemeinsam mit seiner 14-jährigen Tochter jubeln, die bei den Junioren II siegte. Und als Trainer beim RFZV Babenhausen coachte Edwin Schmuck im RCU Königsbrunn auch hochtalentierte Nachwuchsreiter, die in den anderen Klassen jede Menge gute Platzierungen abräumten.

Meisterehrung im RC Ulrichshof erfolgt wegen der Temperaturen ohne Pferde

"Ich selbst bin ja schon so lange dabei, aber wenn der Nachwuchs dann auch so gut ist, freut einen das sehr", sagte Edwin Schmuck nach dem erfolgreichen Wochenende. Zumal er bisher noch nie gemeinsam mit seiner Tochter die Meisterehren in Empfang nehmen konnte. "Im vergangenen Jahr ist meine Tochter erstmals die Meisterschaft geritten. Dieses Jahr war sie dann schon recht erfolgreich in A- und L-Prüfungen. So war es sehr schön, dass wir nun zusammen geehrt wurden", sagt Edwin Schmuck.

