Schafkopf

vor 36 Min.

Lokalpromis "Zocken" für den guten Zweck

Plus Beim traditionellen Schafkopfturnier von ADAC und Stadtmusik wurde für den Musiknachwuchs gespielt. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Vereinen karteln gegeneinander.

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Das Klopfgeräusch im Lech-Wertach-Probenzentrum, welches dort vor Kurzem zu hören war, hatte nur ein bisschen mit Musik zu tun. Denn die rund 140 Akteure versuchten nicht im Takt zu spielen, sie spielten für den guten Zweck. Beim traditionellen Schafkopfturnier des ADAC Ortsverein Schwabmünchen und der Stadtmusik wurden rund 4500 Euro für den Musikernachwuchs erspielt.

Der Zweck und auch der Umstand, dass es sich um ein Einladungsturnier handelt, macht den Abend zu etwas Besonderem. An den mehr als 30 Spieltischen sitzt eine bunte Mischung aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und öffentlichen Leben. Alle beherrschen das traditionelle bayerische Kartenspiel und haben Spaß daran. So entsteht eine entspannte Atmosphäre. Es geht allen um den Spaß am Kartenspielen, das gute Gespräch am Tisch. Peter Schäfer und Erwin Joppich gelingt es Jahr für Jahr die passenden Persönlichkeiten für diesen Abend zu finden. Viele Stammgäste sind da, wie der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz und der Europaparlamentarier Markus Ferber, zudem einige Schwabmünchner Stadträte. Aus der Wirtschaft sind Ralf Ritter, Robert Frank, Siegfried Zedelmaier, Armin Göppel, Marie und Max Layer und viele andere mit dabei. Ebenso lang ist die Liste aus dem Ehrenamt. Feuerwehrkommandant Stefan Missenhardt, Germar Thiele und Manfred Bock von den Schwabmünchner Fußballern, Heinz Schwarzenbach vom Verschönerungsverein sind nur Beispiele.

