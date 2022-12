Chef der Wertachkliniken betont: "Wir sind am Anschlag"

Plus Ein hoher Krankenstand beim Personal und viele Patienten bringen die Kliniken in Schwabmünchen und Bobingen ans Limit. Tageweise müssen Abteilungen abgemeldet werden.

Eine Atemwegserkrankung und auch ein Magen-Darmvirus ziehen derzeit durch die Lande und infizieren außergewöhnlich viele Menschen. Das bekommen derzeit viele Krankenhäuser zu spüren. Zahlreiche Kliniken sind am Limit. Viele Kinderkliniken haben es bereits überschritten. Auch die Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen sind von der aktuellen Situation betroffen - und zwar doppelt. Auf der einen Seite sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt, die sich zu Hause auskurieren. Auf der anderen Seite müssen immer mehr Menschen ins Krankenhaus.