"Lehrschwimmbad" braucht einen Namen: Bürger können Vorschläge machen

Plus Das neue Hallenbad in Schwabmünchen soll nicht länger Hallenbad heißen. Jetzt ist die Kreativität der Bevölkerung gefragt. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Selbst Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ist mittlerweile davon abgekommen, vom "Lehrschwimmbecken" oder "Lehrschwimmbad" zu sprechen. Diese Begriffe klingen schnöde, tröge, altbacken. Der Neubau, der im Augenblick zwischen Stadt- und Turnhalle entsteht, ist ein Hallenbad. Aber auch Hallenbad klingt nicht sehr peppig. Es soll deshalb getauft werden. Auf welchen Namen? Das steht noch nicht fest. Ein Namenswettbewerb wird nun auf Antrag der CSU in der aktuellen Stadtratssitzung ins Leben gerufen.

Ähnlich war es in der Vergangenheit beim Schwabmünchner Freibad. Während die Bobinger im "Aquamarin" planschten und die Landsberger im "Inselbad", besuchten die Schwabmünchner schlicht das städtische Warmwasserfreibad. Erst seit einem Namenswettbewerb im Jahr 2012 heißt es "Singoldwelle". Mehr als 600 Vorschläge reichten die Bürger damals ein.