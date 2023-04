Schwabmünchen

vor 32 Min.

Das sind die neuen Gesichter beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen

Plus Enzo Hirsch und Mary MacFarlane übernehmen die Positionen von Patrick Jung und Michael Ostner in der Leitung des Singoldsand. Auch in den Arbeitskreisen gibt es neue Gesichter.

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Der Umbruch ist vollzogen – das Singoldsand Festival hat eine fast komplett erneuerte Führung. Nachdem „Urgestein“ Konstantin Wamser schon länger nicht mehr im Führungsteam dabei ist, haben nun auch Michael Ostner und Patrick Jung – einer der Festival-Gründungsväter – den Platz an der Spitze geräumt. Ihnen folgt mit Enzo Hirsch und Mary MacFarlane ein Duo, das nicht neu im Team ist. Das Führungstrio komplettiert Nic Prinz, der schon länger zur Festivalleitung zählt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Enzo Hirsch ist schon seit zehn Jahren auf verschiedenen Positionen im Singoldsandteam. Neben dem Marketing zählt auch die Zusammenarbeit mit der Stadt zu seinen Aufgaben. „Aber im Grundsatz wollen wir innerhalb der Führung rotieren, um so auch neue Ideen auf den Weg zu bringen“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen