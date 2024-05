Großes Kulturprogramm: Das ist im Sommer geboten

Die Buchhandlung Schmid bietet auch im Sommer wieder Musik, Kabarett und Lesungen an.

Es ist größer geworden als gedacht, das Sommer-Programm der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, das sieben Konzert umfasst und eine Mischung aus zwei Kabarettveranstaltungen und Konzerten mit verschiedenen Musikrichtungen beinhaltet.

Eigentlich sollte das Sommerprogamm der Buchhandlung Schmid kleiner werden. Aber Hans Grünthaler konnte sich nicht überwinden, einige Künstler aus dem Programm zu lassen, die ihm so lieb geworden sind. Kultur anzubieten: Das ist für Grünthaler Hobby, Leidenschaft und Begeisterung, die er gerne mit seinem Publikum teilen möchte. „Wenn ich sehe, wie begeistert die Leute an den Abenden sind, dann freut mich das sehr und bestätigt mir, dass ich weitermache, auch wenn es viel Arbeit bedeutet“, sagt Grünthaler.

So viel Arbeit steckt hinter den Veranstaltungen

Sieben bis acht Stunden benötigt er, um eine Veranstaltung mit Aufbau, Licht und Ton vorzubereiten. Mit dem Abend und der Nacharbeit kommen da gut und gerne zwölf Stunden zusammen. Finanziell seien die bisher rund 400 Veranstaltungen mit Konzerten, Lesungen und Kabarett, kein Gewinn. „Am Ende des Jahres gleichen sich Verlust und Gewinn meist aus“, sagt der Geschäftsmann, der den Werbeeffekt für die Buchhandlung für nicht messbar hält und ihn als relativ gering einschätzt. „Menschen kennenlernen, neue Freunde gewinnen, dem Publikum und mir Freude zu bereiten, das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen“, sagt er. Woher seine Affinität zu Konzerten stammt? „Ich habe früher mal selbst Gitarre probiert, sogar in zwei Bands manchmal Bass gespielt, nicht so meisterlich wie meine Gäste“, erinnert er sich. Heute hört er viel lieber zu.

Kultur im Freien

Für frischen Wind sorgt Grünthaler mit seinem Kulturprogramm auch im Freien und in ungewöhnlichen Räumen, sogar in der Schwabmünchner Christuskirche. Für Juni und Juli hat er ein buntes Programm mit bekannten und neuen Künstlern zusammengestellt. Und um mehr junges Publikum in seine Veranstaltungen zu locken, bietet er für unter 25-Jährige zehn kostenlose Tickets pro Abend, die im Laden und im Ticketshop erhältlich sind.

„Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude mich die Ulrichswerkstätten oder Vereine wie Kulturgut Langerringen unterstützen“, sagt Grünthaler und hofft, dass die Veranstaltungen gut gesucht werden. Die Veranstaltungen beginnen alle um 20 Uhr.

Das Programm im Überblick